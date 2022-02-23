洛縣政委：室內口罩令 2月25日或解禁

洛縣或很快實施室內解除口罩禁令。（LAC－USC）

南加州洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）22日表示，洛縣 或很快就會放鬆室內戴口罩 禁令。在普通室內場合，確認完全接種疫苗 者，將很快可以解除口罩限制規定。

韓珍妮在推特發文，洛縣公共衛生局本周擬更新公共衛生政令，或於25日（周五）生效，「允許完全接種疫苗者在室內取消戴口罩，前提是要確定是否完全接種疫苗，使洛縣相關規定和州府一致」，縣公共衛生局尚未對此發布進一步評論。

洛縣現行規定要求民眾無論接種疫苗狀況，必須在大多數場合戴口罩。儘管州府於上周取消對室內戴口罩要求，但洛縣出於疫情考慮，並未跟進實施。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）先前曾表示，洛縣要想達到室內取消口罩令，必須在疫情主要數據上達到一定標準。按照費若所說，當地室內戴口罩令可能需要維持到3月末。

但是上周在縣政委員會議上，縣政委員間就此產生很大分歧，韓珍妮和縣政委巴格（Kathryn Barger）要求，縣府在室內口罩規定上與州府保持一致。五位縣政委員中，三位表示繼續維持縣府現行規定。費若表示，公衛局正在就是否室內解除口罩令探討各種可能性，即在保護到位的地點比如確保完全接種疫苗者，可以在室內取消戴口罩。

費若先前強調，洛縣取消室內口罩令，必須前提是當地新冠病毒傳播風險達到聯邦疾病防治中心（CDC）規定的「普通」（Moderate）等級，並持續保持兩周；五歲以下孩童接種疫苗至少持續八周；無新冠變種病毒出現，並導致感染病例激增發生。根據費若所說，要達到CDC規定風險傳播「普通」等級，要求洛縣七天累計感染病例每10萬人居民少於50例。截至22日，當地是每10萬居民133例。

費若指出，洛縣新增感染病例持續穩定下降，按照這一趨勢，至3月16日達到疫情傳播風險「普通」等級，意味者在3月30日前可取消室內口罩令。

22日，洛縣新增感染死亡36例，新增感染者1188例。當地醫院現有感染入院患者1276例。自疫情發生以來，洛縣總計感染死亡3萬411例，累計感染278萬5449例。當天滾動平均日檢測陽性率是1.9%。截至目前，全縣總計1030萬名居民中，接種至少一劑疫苗的是78%，完全接種疫苗的占70%，有34%的居民接種了補強針。