新冠疫情已過？3面向分析：還不能放心

以為新冠疫情已經遠去？其實還沒有。圖為洛縣公衛局的防疫海報。（洛縣公衛局）

加州 的新冠疫情 看似好轉，但種種跡象顯示，民眾還不到「安心」的時候，因為疫情隨時可能反撲。洛杉磯時報以歷史經驗、區域分布，病毒變異三大面向，分析未來可能發展。

• 歷史經驗：與過去的跨國疫情相比，2020年的新冠疫情，與其說類似1918年的流感疫情，倒不如說是1889年俄國疫情的復刻版，因為那次從烏茲別克的疫病，可能禍首也是冠狀病毒（coronavirus）。根據是，流感的對象包括年輕人與長者，但冠狀病毒卻只好發於長者；另外，冠狀病毒的後遺症是嗅覺與味覺喪失。這些都與這次的新冠相仿。

專家認為現在還不到放心的原因正在於，1889年開始的疫情直到1892年才出現和緩跡象，但接下來兩年的死亡率仍然高得嚇人。Microbial Biotechnology期刊發表過相關論文，領銜者Harald Brüssow指出，歷史教訓告訴大家，就算是2022年的現在，還不到能夠高枕無憂的時候。

• 病毒變異：雖然科學進步，口罩 等防疫裝備問世，但是新冠病毒還是可能變異。斯克里普斯轉譯研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）指出，跡象之一就是Omicron病株已經出現BA.1.與BA.2兩種子株，BA.1.重症風險高，BA.2卻有潛力突變成另一種病株，「下一個以希臘字母為首的病株，可能很快就會出現」

• 區域差異：加州整體來說，疫情的確好轉，例如每日確診數降為1萬4000人，遠低於1月的單日12萬3000人，然而不能忽略的是，各個地方還是有不小的落差。聖荷昆谷與北加郊區的數據仍然高於全州平均，前者比南加高了40%，後者比南加高了35%。住院病人也高於加州平均。

另外，各地不同的防疫規定，也可能讓病毒有可趁之機，洛杉磯縣仍然維持室內口罩令，不過洛杉磯聯合學區已經讓學生可以在戶外免戴口罩。舊金山加大雖然現在還在執行室內口罩令，但希望3月1日可以放寬口罩令。