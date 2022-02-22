我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

全美租金漲幅最高6城市 南加占3個

記者王若然／綜合報導
南加州三城市躋身全美租金增長最多的前六名。（Pexels）
南加州三城市躋身全美租金增長最多的前六名。（Pexels）

2021年美國房價大漲，買房人經歷了加價搶房的痛苦過程，租房市場同樣瘋狂。根據Realtor.com的統計，2021年全美50大都會地區，兩室及以下房子租金中間價上漲近20%。全美租金漲幅最高的六個城市中，南加州占了三個。

據統計，2020年至2021年一室房子租金增長幅度最大的前六個城市依次是：亞利桑納州Gailbert（+108.5%），加州洛杉磯縣長堤（Long Beach）（+55.7%），加州橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）（+49.6%），新澤西州Jersey City（+46.6%），德州奧斯汀（+45.1%）。南加州華人聚集的橙縣爾灣市（Irvine）排名第六，租金增幅為39.9%。

對於兩室房子的租金，過去一年上漲幅度最大的前五名城市中，中加州佛瑞斯諾(Fresno)排名第二，漲幅44.3%。

2021年並不是所有地區的租金都有增長，有些城市租金下跌。但下跌最嚴重的前五個所城市，裡面均沒有加州城市。

專家認為，租金上漲主要是房源少、需求高造成。全美2020年12月至2021年1月租金漲幅就為0.5%，為20年來最高的單月租金漲幅。據統計，全美2021年一室租金平均為1688元，漲幅22.6%，二室房子租金平均為1985元，漲幅20.4%

全美2021年一室房子租金增長最多的州，分別是羅德島（Rhode Island）和猶他州（Utah），分別上漲92%和71%。

租金 加州 南加

上一則

華人關注「鐵鏈女」淒慘拐賣事件 更勝「雙金」谷愛凌

下一則

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

延伸閱讀

對遠程辦公最友善 兩個城市並列全美第2

對遠程辦公最友善 兩個城市並列全美第2
油價21日再創歷史新高　洛縣每加侖無鉛汽油4.74元

油價21日再創歷史新高　洛縣每加侖無鉛汽油4.74元
冷風暴入南加 21日降溫四天

冷風暴入南加 21日降溫四天
加州油價昂貴 地理位置是主因 碳排放計畫雪上加霜

加州油價昂貴 地理位置是主因 碳排放計畫雪上加霜
洛城新語／加州驢象難翻轉 共和黨蜀中無大將

洛城新語／加州驢象難翻轉 共和黨蜀中無大將
風暴過境後 大熊湖蒸發快水位降 「前景不樂觀」

風暴過境後 大熊湖蒸發快水位降 「前景不樂觀」

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險