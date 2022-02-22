全美租金漲幅最高6城市 南加占3個

南加州三城市躋身全美租金增長最多的前六名。（Pexels）

2021年美國房價大漲，買房人經歷了加價搶房的痛苦過程，租房市場同樣瘋狂。根據Realtor.com的統計，2021年全美50大都會地區，兩室及以下房子租金 中間價上漲近20%。全美租金漲幅最高的六個城市中，南加州 占了三個。

據統計，2020年至2021年一室房子租金增長幅度最大的前六個城市依次是：亞利桑納州Gailbert（+108.5%），加州洛杉磯縣長堤（Long Beach）（+55.7%），加州橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）（+49.6%），新澤西州Jersey City（+46.6%），德州奧斯汀（+45.1%）。南加 州華人聚集的橙縣爾灣市（Irvine）排名第六，租金增幅為39.9%。

對於兩室房子的租金，過去一年上漲幅度最大的前五名城市中，中加州佛瑞斯諾(Fresno)排名第二，漲幅44.3%。

2021年並不是所有地區的租金都有增長，有些城市租金下跌。但下跌最嚴重的前五個所城市，裡面均沒有加州城市。

專家認為，租金上漲主要是房源少、需求高造成。全美2020年12月至2021年1月租金漲幅就為0.5%，為20年來最高的單月租金漲幅。據統計，全美2021年一室租金平均為1688元，漲幅22.6%，二室房子租金平均為1985元，漲幅20.4%

全美2021年一室房子租金增長最多的州，分別是羅德島（Rhode Island）和猶他州（Utah），分別上漲92%和71%。