我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

記者邵敏／洛杉磯報導
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

樓上鄰居被搶匪開槍打死，附近治安愈來愈壞，想要搬家卻付不起昂貴的新房租，心中十分害怕的華人媽媽，幾番斟酌，只能帶著孩子在原來的公寓繼續住下去。

南加房價飆升，房租也水漲船高，對於工薪階層租房居住的華人來說，愈來愈高的房租讓他們難以承擔。聖蓋博市A女士住的公寓樓裡最近發生搶劫凶殺案，心有餘悸的她卻苦於市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。

華人A女士帶著兩個年幼的孩子住在聖蓋博市一幢公寓樓裡，1月下旬該公寓發生疑似因大麻引發的一死一重傷槍擊命案。 A女士住在二樓，案發現場在三樓，「槍案發生時，我當時聽到樓下發出很大聲音，嚇死人了。」

A女士希望帶兩個孩子搬離，「我兩個孩子，一個才一歲、一個兩歲多。我每天進出公寓，包括晚上睡覺都覺得害怕，華人通常都比較忌諱凶宅，感覺會沾染晦氣。」

但找了幾天房子後，市場上的租房價格讓A女士望而卻步，「我們現在居住的兩居室月租金1500元，算很便宜，現在附近城市一居室竟然都要1500元，兩居室都在2000元以上，我有兩個孩子，肯定要租兩個房間，這麼貴的價格我怎麼租得起？」

亞凱迪亞市（Arcadia）資深房產經紀張先生表示，洛杉磯縣幾個華人密集居住的城市，包括蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博等城市，目前房租平均上漲幅度都在8%左右，但這只是針對老租戶續簽租約提高的漲幅。因為州政府控制公寓房的上漲幅度，因此平均漲幅在8%左右，但如果老租戶搬離，房子重新投入到市場中，那房租的上漲幅度將不受政府的限制。

這也是很多租戶哪怕對自己居住的房子不滿意，也不願輕易搬離的原因，因為一旦選擇搬到其他地方，按照目前的租房市場，租金基本上都會比原來居住的房子高出很多。

張先生表示，目前蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博（San Gabriel）等華人城市的一房公寓，平均月租金都在1400-1600元之間，兩房租金平均在2000元以上；而亞凱迪亞市新建的公寓樓，一居室的月租金在2000-3000元之間的都有。

LCS房地產投資公司經理林友仁(Johans Han)表示，聖蓋博谷附近幾個華人城市中，南巴沙迪那市（South Pasadena)房租上漲最高，一居室公寓月租平均價格已超過2000元，疫情前租金是1500元左右，漲幅高達30%。

華人 租金 聖蓋博

上一則

全美租金漲幅最高6城市 南加占3個

延伸閱讀

南加房租飆 1居室月租逾2000 南巴沙迪那市漲幅30%

南加房租飆 1居室月租逾2000 南巴沙迪那市漲幅30%

吳程遠就任聖蓋博市議員 11月任滿時競選連任

吳程遠就任聖蓋博市議員 11月任滿時競選連任
吳程遠宣誓就任聖蓋博市市議員

吳程遠宣誓就任聖蓋博市市議員
世界晚報╱租樓發生命案 但華人不願搬離 原因是...

世界晚報╱租樓發生命案 但華人不願搬離 原因是...
租樓發生命案 但洛縣華人不願搬離 原因只為這個

租樓發生命案 但洛縣華人不願搬離 原因只為這個
吳程遠、Carina Rivera獲任聖蓋博市議員

吳程遠、Carina Rivera獲任聖蓋博市議員

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險