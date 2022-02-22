公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

樓上鄰居被搶匪開槍打死，附近治安愈來愈壞，想要搬家卻付不起昂貴的新房租，心中十分害怕的華人 媽媽，幾番斟酌，只能帶著孩子在原來的公寓繼續住下去。

南加房價飆升，房租也水漲船高，對於工薪階層租房居住的華人來說，愈來愈高的房租讓他們難以承擔。聖蓋博 市A女士住的公寓樓裡最近發生搶劫凶殺案，心有餘悸的她卻苦於市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。

華人A女士帶著兩個年幼的孩子住在聖蓋博市一幢公寓樓裡，1月下旬該公寓發生疑似因大麻引發的一死一重傷槍擊命案。 A女士住在二樓，案發現場在三樓，「槍案發生時，我當時聽到樓下發出很大聲音，嚇死人了。」

A女士希望帶兩個孩子搬離，「我兩個孩子，一個才一歲、一個兩歲多。我每天進出公寓，包括晚上睡覺都覺得害怕，華人通常都比較忌諱凶宅，感覺會沾染晦氣。」

但找了幾天房子後，市場上的租房價格讓A女士望而卻步，「我們現在居住的兩居室月租金 1500元，算很便宜，現在附近城市一居室竟然都要1500元，兩居室都在2000元以上，我有兩個孩子，肯定要租兩個房間，這麼貴的價格我怎麼租得起？」

亞凱迪亞市（Arcadia）資深房產經紀張先生表示，洛杉磯縣幾個華人密集居住的城市，包括蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博等城市，目前房租平均上漲幅度都在8%左右，但這只是針對老租戶續簽租約提高的漲幅。因為州政府控制公寓房的上漲幅度，因此平均漲幅在8%左右，但如果老租戶搬離，房子重新投入到市場中，那房租的上漲幅度將不受政府的限制。

這也是很多租戶哪怕對自己居住的房子不滿意，也不願輕易搬離的原因，因為一旦選擇搬到其他地方，按照目前的租房市場，租金基本上都會比原來居住的房子高出很多。

張先生表示，目前蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博（San Gabriel）等華人城市的一房公寓，平均月租金都在1400-1600元之間，兩房租金平均在2000元以上；而亞凱迪亞市新建的公寓樓，一居室的月租金在2000-3000元之間的都有。

LCS房地產投資公司經理林友仁(Johans Han)表示，聖蓋博谷附近幾個華人城市中，南巴沙迪那市（South Pasadena)房租上漲最高，一居室公寓月租平均價格已超過2000元，疫情前租金是1500元左右，漲幅高達30%。