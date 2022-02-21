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加州油價昂貴 地理位置是主因 碳排放計畫雪上加霜

編譯組／綜合報導
加州油價攀升有許多原因，包括地理因素、碳排放計畫等。近來油價已飆到近六元。（美聯社）
加州油價攀升有許多原因，包括地理因素、碳排放計畫等。近來油價已飆到近六元。（美聯社）

加州油價節節飆升，部分地區甚至達到一加崙6.49元的天價。為什麼加州油價總是最高？這不僅是稅收問題，包括地理位置、碳排放總量與交易計畫、特定汽油混合物等成本，都是加州居民不得不替高油價買單的原因。

KTLA電視台報導，造成加州的高油價，地理位置是一大因素。

GasBuddy石油分析主管德哈恩（Patrick De Haan）說，西海岸有點像一個「石油島」（Petro Island），洛磯山脈（Rocky Mountains）切斷了西部與美國其他地區的聯繫，使其成為一個更加封閉的市場。

當西海岸出現問題時，可能會導致價格飆升，因為沒有安全備援。德哈恩說，「若五大湖的煉油廠倒閉，汽油可通過管道，從墨西哥灣沿岸或東海岸流向中西部，但加州和西海岸，基本上沒有這種救援方式。」

這意味著，若出現問題，即使是不大的問題，如煉油廠維護時間維護時間比預期多一周，西海岸油價都會立即受到影響。德哈恩說，「例如去年在創紀錄的熱浪，太平洋西北部煉油廠不得不減少生產量，即使這種情況，也導致油價攀升。」

加州還有一個碳排放總量與管制與交易計畫（Cap-and-Trade Program），要求大型溫室氣體排放，如石油和天然氣煉油廠，通過購買碳信用來抵消排放，「這項成本顯然轉嫁給了最終用戶，也就是汽車駕駛者」，他說。

加州的空氣資源委員會（Air Resources Board）還要求加州的加油站只銷售特定的汽油混合物，最大程度減少污染。這種混合物的生產成本，也不意外的轉嫁給最終加油的消費者。

加油站還有額外費用，如另一項碳補償費，每加侖大約19分。

然後是汽油稅。加州每加侖汽油徵收51.1分稅金，但這並非全美最高。賓州擁有全美最高的汽油稅，每加侖徵收58.7分。

「當我們談論所有稅收，碳管理計畫，不論是碳補償或對汽油稅的評估，加起來都相當可觀」，德哈恩說，「因為加州有自己一套標準。」

加州 油價 石油

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