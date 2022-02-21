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食品雜貨價格將再漲6% 民嘆：只有薪水不漲

記者邵敏／洛杉磯報導
高盛公司分析指出，今年食品雜貨價格將再次上漲6%。（記者邵敏／攝影）
高盛公司分析指出，今年食品雜貨價格將再次上漲6%。（記者邵敏／攝影）

對於美國消費者來說，小到食品價格、加油費，大到租房買房，所有商品都以前所未有的速度在飛漲。跨國投資銀行高盛集團公司(Goldman Sachs)最近的報告中指出，消費者應有心理準備，今年食品雜貨價格將再次上漲6%。民眾感慨，「如今萬物皆漲，唯有工資不漲。」

家住阿罕布拉市（Alhambra）的居民林女士表示，疫情前一家三口的食品消費一個月大概在四、五百元左右，如今幾乎翻倍。林女士說，「這樣的漲勢實在吃不消，夫妻倆每月的工資收入在支付房租、日常開支、幼兒學費之後，幾乎所剩無幾。」

林女士一家之前一直在存錢買房，如今看來，房價漲物價漲，實現買房的夢想已經變得遙遙無期，她感慨萬物皆漲，唯有工資不漲。

高盛公司在給客戶的報告中表示，今年食品雜貨價格將上漲6%，去年也有類似漲幅。該投資銀行的經濟學家在報告中寫道，今年零售食品價格進一步大幅上漲已做好準備。他們認為物價飛漲的原因主要有幾點：與新冠疫情相關的供應問題、高昂的勞動力成本、不斷上漲的肥料、以及其他農業必需品的費用。

高盛的預測，是消費者應對從房租到食品等幾乎所有東西成本上漲的最新直覺。不少經濟專家同時表示，物價上漲的趨勢，短期內不會緩解。

對於一般的工薪家庭來說，雜貨價格再次上漲6% 將使他們的生活舉步維艱。自疫情開始以來，食品成本已上漲約11%，同期工資卻下降1.2%。根據美國勞工統計局數據，12月份食品價格與上一年同期相比上漲6.5%，為 2008 年以來的最大漲幅。 12月份肉類價格飆升近15%，雞蛋貴了11%，雞肉上漲10.4%。

高盛 疫情 投資

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