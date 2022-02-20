華裔前職業拳手襲未成年 恐判囚數年

前中國職業拳手楊連慧曾多次接受過本報採訪。(本報檔案圖)

鄰里糾紛，亞市居民可能面臨數年牢獄之災。前華人職業拳手楊連慧17日晚和鄰居男孩發生爭執，面臨致命武器指控和其他可能的指控。律師劉龍珠表示，如果罪名成立，至少有七年牢獄之災，因為他的拳頭可能屬於致命武器，加上受害人未成年更是罪加一等。

根據百度 百科，楊連慧原是中國職業拳擊運動員，2002年入選北京 拳擊隊，在2003年和2004年，兩次代表北京隊打業餘全國錦標賽。2012年5月4日，楊連慧成為了第一個在韓國獲得職業拳擊冠軍的中國選手。

律師劉龍珠表示，職業拳手面對三個普通男孩，意味著他可使用的致命武器，除了槍枝還有他的拳頭。根據加州 法律245條，檢察官肯定會討論其拳頭是否要定義為致命武器，如果涉案人是職業拳手，那麼他的拳頭被認定為致命武器的可能性很大。如果法官判定其有殺人意圖，那就會歸為一級謀殺，最高刑罰是15年；如果沒有殺人意圖，則屬於二級謀殺，一般是五年到九年。但因為受害人有未成年人，根據加州法律273條，則會在此基礎上增加一年到四年的刑罰。所以如果楊連慧罪名成立，可能面臨至少七年、最多23年的刑罰。