遊民生火取暖 毀了華商發跡房 珍貴回憶的照片沒了 損失無法計量

目擊者拍到的現場照片，大火疑似遊民在緊鄰建築物前的街道上燒火，引燃了建築物與街道之間的鋁箔圍欄，進而延燒到裏面的木頭，在短時間内大火蔓延。（目擊者照片）

洛杉磯 市城中區18日大火燒毀的商業建築，正是知名華資玩具進出口公司ABC Toys。南加州 知名僑領和企業家胡澤群、胡德群五兄弟和父母從該建築開始創業，用40年建成爲全美最大的中國玩具進口公司之一，然而「一場大火燒毀了我們一生中最珍貴東西」。初步調查顯示，火災疑似因周邊遊民 晚間燒火取暖引起。

胡家19日仍沉浸在傷痛之中。「那是我們全家創業的地方」，ABC Toys共同董事長胡澤群表示，40年前，他的父母在630 S. San Pedro St. 這棟商用建築中創業，隨著生意不斷壯大買下了整棟建築。雖然公司再度擴張，現在胡澤群已將公司進一步擴張到商業市，另一個弟弟在洛杉磯市中心再設公司，但胡家的這個「祖屋」，至今仍由胡家小弟管理。「我們全家最珍貴的記憶都在那裡」，胡澤群說，記載父母和家族艱辛創業的大量圖片和老物件也都在那裡，但如今被一場大火燒毀。

18日清晨6點41分，洛市消防局接到911緊急求援電話，大批消防員迅速趕往洛杉磯城中區630 S. San Pedro St. 的一棟商用建築。洛市消防局發言人Margaret Stewart表示，大火燃燒43分鐘後被撲滅。

「我們大約在18日清晨6點半接到公司火災的消息」，胡澤群表示，公司的保安晚間不上班，但公司的火警系統正常運作。由於大火從外面燒進來，等到戶內警報系統響起時，火勢已蔓延開來，公司的辦公室部分火勢最猛也損失最大，而辦公室部分也是他們全家的創業老照片最爲集中的地方，損失無法計量。

ABC Toys所在的建築約有80年歷史，其中一半時間是胡家在此創業和發展。胡澤群表示，洛杉磯市中心的遊民問題由來已久，但最近五年每況愈下，不僅人數迅速增多，而且在整個城市四處蔓延，幾乎每條街道都有遊民帳篷，一些地區的街道完全被帳篷占領，不少商家門前被帳篷包圍，一些遊民晚上就在大街上和商家門口燒火取暖，由此引發的商業建築火災接連不斷。

根據目擊者拍到的現場照片，本次大火疑似因遊民在緊鄰建築物前的街道上燒火，大火先是燒毀了建築物與街道之間的鋁箔圍欄，進而延燒到裡面的木頭迅速蔓延。

今年1月24日洛杉磯城中區一棟27層樓高層建築底層正在裝修的一間餐廳也發生大火，地點在洛杉磯市中心的255 S. Grand Ave.，離18日發生火災的建築只有1.2哩，開車八分鐘。洛杉磯市消防局派出超過120多名消防員趕往現場，同時增調了五個特別滅火小組，包括空中消防人員滅火。