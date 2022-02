超級盃輸贏 兩美術館豪賭「鎮館之寶」

「超級盃 (Super Bowl)」絕對是美國一年一度的盛世,每一次比賽也都會讓主辦地出現萬人空巷的盛況。精彩球賽、大咖明星、天價廣告費……各種能抓住世人眼球的元素一個都少不了。但你可知超級盃的影響力已經遠不止時尚、體育圈,連藝術圈也被「捲入」其中,即便你不是球迷,單純是一位藝術愛好者,也會有充分的理由去關注這一場比賽。就比如這一次洛杉磯 公羊隊對陣辛辛那提猛虎隊的比賽,兩地的博物館為了支持家鄉球隊,竟然就拿出「鎮館之寶」來「豪賭」!難道輸家真的就要痛失自己的藝術佳作了嗎?

(視頻由北美藝海藏家提供)

2022年2月13日,美國職業橄欖球大聯盟冠軍總決賽也就是「超級盃」在洛杉磯舉行。最終,公羊隊險勝猛虎隊,贏得第56屆總決賽冠軍。場上比賽激烈,場下兩座城市極具代表性的美術館 ——辛辛那提美術館(Cincinnati Art Museum)和洛杉磯漢庭頓美術館(Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens),也分別用藝術品當賭注支持自己家鄉球隊。

為了展現「友誼第一」的精神,此次辛辛那提美術館「下注」的藝術品「耐心認真(Patience Serious)」,是辛辛那提畫家、美國垃圾箱畫派領袖之一羅伯特.亨利(Robert Henri)繪製於1915年的作品,該畫作中展現了一位年輕女孩肖像,而其著裝的顏色,正是像徵著對手洛杉磯公羊隊的藍色。反觀漢庭頓美術博物館,則「下注」了同樣是羅伯特.亨利的作品「愛爾蘭女孩(Irish Girl )」。該畫作創作於1927年,畫面中陽光照在女孩身上,顯出了橘色調這與對手辛辛那提猛虎隊的隊服顏色相吻合。

事實上,美術館在「超級盃」總決賽前夕下注藝術品的傳統可以追溯到2010年。當年,新奧爾良聖徒隊(New Orleans Saints)決戰印第安納波利斯小馬隊(Indianapolis Colts),兩地美術館就以各自「鎮館之寶」下注,最終聖徒隊的取勝,也讓原本收藏於印第安納波利斯美術館(Indianapolis Museum of Art)的英國畫家透納 (Joseph Mallord William Turner)名作「埃及第五次瘟疫(The Fifth Plague of Egypt)」得以在新奧爾良美術館(New Orleans Museum of Art)展出,不僅創造了一段為人津津樂道的佳話,至此也讓「超級盃」比賽雙方城市美術館「豪賭」的傳統得以延續。