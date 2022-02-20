超級盃輸贏 兩美術館豪賭「鎮館之寶」

「超級盃 （Super Bowl）」絕對是美國一年一度的盛世，每一次比賽也都會讓主辦地出現萬人空巷的盛況。精彩球賽、大咖明星、天價廣告費……各種能抓住世人眼球的元素一個都少不了。但你可知超級盃的影響力已經遠不止時尚、體育圈，連藝術圈也被「捲入」其中，即便你不是球迷，單純是一位藝術愛好者，也會有充分的理由去關注這一場比賽。就比如這一次洛杉磯 公羊隊對陣辛辛那提猛虎隊的比賽，兩地的博物館為了支持家鄉球隊，竟然就拿出「鎮館之寶」來「豪賭」！難道輸家真的就要痛失自己的藝術佳作了嗎？

（視頻由北美藝海藏家提供）

2022年2月13日，美國職業橄欖球大聯盟冠軍總決賽也就是「超級盃」在洛杉磯舉行。最終，公羊隊險勝猛虎隊，贏得第56屆總決賽冠軍。場上比賽激烈，場下兩座城市極具代表性的美術館 ——辛辛那提美術館（Cincinnati Art Museum）和洛杉磯漢庭頓美術館（Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens），也分別用藝術品當賭注支持自己家鄉球隊。

為了展現「友誼第一」的精神，此次辛辛那提美術館「下注」的藝術品「耐心認真（Patience Serious）」，是辛辛那提畫家、美國垃圾箱畫派領袖之一羅伯特．亨利（Robert Henri）繪製於1915年的作品，該畫作中展現了一位年輕女孩肖像，而其著裝的顏色，正是像徵著對手洛杉磯公羊隊的藍色。反觀漢庭頓美術博物館，則「下注」了同樣是羅伯特．亨利的作品「愛爾蘭女孩（Irish Girl ）」。該畫作創作於1927年，畫面中陽光照在女孩身上，顯出了橘色調這與對手辛辛那提猛虎隊的隊服顏色相吻合。

事實上，美術館在「超級盃」總決賽前夕下注藝術品的傳統可以追溯到2010年。當年，新奧爾良聖徒隊（New Orleans Saints）決戰印第安納波利斯小馬隊（Indianapolis Colts），兩地美術館就以各自「鎮館之寶」下注，最終聖徒隊的取勝，也讓原本收藏於印第安納波利斯美術館（Indianapolis Museum of Art）的英國畫家透納 （Joseph Mallord William Turner）名作「埃及第五次瘟疫（The Fifth Plague of Egypt）」得以在新奧爾良美術館（New Orleans Museum of Art）展出，不僅創造了一段為人津津樂道的佳話，至此也讓「超級盃」比賽雙方城市美術館「豪賭」的傳統得以延續。