槍枝受害人 將可告相關業者賠償責任

加州州長紐森18日在Del Mar露天市場宣布槍枝安全方案，受害人可控告槍枝製造商及銷售商的財務賠償責任。（州長辦公室）

州長紐森 （Gavin Newsom）18日宣布了一套槍枝安全立法，擴大加州 對槍枝暴力的責任追究。該項配套計劃包括通過私人訴訟或政府公訴追究槍枝相關行業的賠償責任，以及一項禁止向兒童宣傳某些類別武器的法案。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、參眾議員 和地方領袖出席了記者會。

加州參議員赫茨伯格（Robert Hertzberg）提出一項法案，允許普通公民能夠通過民事訴訟追究槍枝相關行業的責任，AB1594將允許個人和加州總檢察長起訴槍枝製造商和銷售商，AB2571 將禁止向兒童銷售某些類別的武器，以及AB 1621 將收緊對幽靈槍（ghost gun）的限制。

州長紐森說，加州將繼續領導結束槍枝暴力的鬥爭，採取大膽行動應對使數百萬加州人處於危險之中的國家危機。「現在是主動出擊的時候了，這些新措施可以使個人追究那些不負責任和疏忽大意的槍枝行業者的責任，打擊針對孩童的欺騙性廣告等等。但這不是攻擊守法的槍枝擁有者，而是要制止肆虐全國各地社區的悲慘暴力。」

在聯邦最高法院決定允許德州對大多數墮胎服務的禁令之後，紐森州長指示他的政府與立法機關合作，提出以牙還牙的措施，例如參議員赫茨伯格（Robert Hertzberg ）提出的法案，將允許平民控告任何製造、分銷、運輸、進口到加州或銷售攻擊性武器、0.50BMG 步槍、幽靈槍或幽靈槍套件的業者。

保護加州免受槍枝暴力傷害的配套法案，還包括州眾議員丁右立（Philip Ting)、Mike Gipson和 Christopher Ward提出的 AB1594法案，允許個人和加州總檢察長，控告槍枝製造商和銷售商，如果他們的產品對民眾造成了傷害。

2005年，國會通過了《武器合法貿易保護法》，保護槍枝製造商和經銷商免受民事訴訟。而AB1594則利用聯邦法規的豁免條款，允許針對槍枝製造商或銷售商因違反有關槍枝銷售或營銷的州法律而被控告。

加州總檢察長邦塔說，任何行業都不應獲得保護其客戶的特殊豁免，尤其是要對每年造成數千名美國人死亡負責的行業。2005年聯邦政府剝奪了美國人追究槍枝製造商和分銷商在其產品被非法使用時，追究他們應對損害負責的權利。但是，此類訴訟留下了一個狹隘的例外。因此，今天利用這個例外，在加州恢復控告的權利。AB1594要求槍枝行業採取合理措施，確保其產品不被非法使用。如果槍枝行業忽視其責任，這項法案可為受害者及其家人提供了額外的法律途徑，讓槍枝行業承擔財務責任。