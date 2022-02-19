比照德州墮胎法 加州提控槍令反制

加州擬實施對攻擊武器限制新法規。（KTLA）

據KTLA5報導，加州 一項新法案將允許每個公民比照德州墮胎 法規定，任何人對參與墮胎過程人員提告的相同方式起訴槍枝製造商。儘管槍枝維權人士嗆聲，一旦該法規成為法律，將通過司法途徑提出挑戰。

加州民主黨籍州長紐森 18日表示對該法案支持，他說，支持允許普通公民執行對攻擊武器禁令立法。這是以德州一項法律為樣本，一旦檢測到胎兒心跳，公民就可以執行該州墮胎禁令。

紐森表示，希望提案能迫使聯邦最高法院對德州墮胎法施加行動。他說，若最高法院對影響加州槍枝行業法案加以阻止，而不是去阻止德州墮胎法，會暴露他們的虛偽，或者將讓他們重新考量先前決定的荒謬。紐森強調，聯邦最高法院沒有理由不支持加州這項法案。

槍枝政策聯盟（Firearms Policy Coalition）是一個槍枝維權組織，立即表示若加州將此法案成為法律實施，將通過司法途徑提出質疑。該組織嗆聲，所謂法案中對槍枝限制規定，實際只是現代版的Jim Crow法律，目的就是對加州暴君領導者不喜歡的人權給予壓制。同時該組織承諾，提出任何需要的司法訴訟，以保障加州和平槍枝擁有者的權利和財產。

加州眾議會共和黨籍、少數派領袖James Gallagher表示，州長紐森試圖轉移民眾對其在各個領域施政策略失敗的焦點，這些政策導致近期民意支持度下降。他說，加州已經制定了全美最嚴格槍枝法規，不知道紐森要通過這條新法規實現怎樣目標，唯一可能就是宣傳噱頭。