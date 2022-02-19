洛縣室內口罩令 或在3月末解除

洛杉磯縣有望在3月末解除室內必須戴口罩禁令。（LAC－USC）

據洛杉磯時報報導，一名洛縣 高級衛生官員本周表示，洛縣室內強制戴口罩 令或在3月末解除。若聯邦相關指南有改變，該時間表也會適時更新。18日，洛縣新增COVID-19感染死亡70例，新增感染者4330例。現在洛縣醫院感染入院患者是1616例。當地遊民 群體患者情況統計，遊民感染死亡率更高。

洛縣是在加州於16日對戴口罩規定作出更新後，仍維持地方室內戴口罩禁令的地區之一，其它仍維持地方口罩禁令的地區包括棕櫚泉（Palm Springs）、Santa Clara 及Mendocino等地。洛縣公衛局局長費若強調，要想預料未來病毒傳播情形是不可能的，但能夠預計的是，洛縣疫情感染病例持續下降，表明病毒傳播率較低，從而洛縣能夠在3月中下旬安全地解除室內戴口罩限制令。

18日，洛縣新增感染死亡70例，死者中包括一名孩童，年齡在5歲至11歲之間。當天新增感染者4330例。現在洛縣醫院感染入院患者有1616例。自洛縣疫情發生以來，總計感染死亡3萬216例。總計感染者277萬7165例。當天病毒檢測呈陽性率是2.6%。

據統計，18日感染死亡70例中，絕大多數死者年齡在30歲至80餘歲之間，其中有56例屬於患有基礎病。

目前洛縣已有1133萬餘人經過病毒檢測，陽性患者比例為22%。

據縣公衛局提供數據，與上一個冬季相比，2021-2022年冬季感染病例激增時，遊民死亡率下降了逾四倍。2020年10月31日至2021年2月16日，遊民感染死亡率是每10萬人中有237例死亡。而2021年12月2日至2022年2月13日間遊民感染死亡率是每10萬人中52例死亡。從整個洛縣來看，此期間普通居民感染病毒死亡率是每10萬人26例死亡。說明遊民死亡風險更高，是普通居民感染死亡率的兩倍。值得關注的是，感染死亡數據仍在統計中，預計無論遊民死亡及普通居民死亡率都可能上升。

據本周公布資訊，洛縣五歲以上符合疫苗接種資格居民中，有82%的人接種至少一劑COVID-19疫苗，完全接種疫苗的佔74%，完全接種疫苗並施打補強針的居民佔36%。