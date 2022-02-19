我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

洛縣室內口罩令 或在3月末解除

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣有望在3月末解除室內必須戴口罩禁令。（LAC－USC）
洛杉磯縣有望在3月末解除室內必須戴口罩禁令。（LAC－USC）

據洛杉磯時報報導，一名洛縣高級衛生官員本周表示，洛縣室內強制戴口罩令或在3月末解除。若聯邦相關指南有改變，該時間表也會適時更新。18日，洛縣新增COVID-19感染死亡70例，新增感染者4330例。現在洛縣醫院感染入院患者是1616例。當地遊民群體患者情況統計，遊民感染死亡率更高。

洛縣是在加州於16日對戴口罩規定作出更新後，仍維持地方室內戴口罩禁令的地區之一，其它仍維持地方口罩禁令的地區包括棕櫚泉（Palm Springs）、Santa Clara 及Mendocino等地。洛縣公衛局局長費若強調，要想預料未來病毒傳播情形是不可能的，但能夠預計的是，洛縣疫情感染病例持續下降，表明病毒傳播率較低，從而洛縣能夠在3月中下旬安全地解除室內戴口罩限制令。

18日，洛縣新增感染死亡70例，死者中包括一名孩童，年齡在5歲至11歲之間。當天新增感染者4330例。現在洛縣醫院感染入院患者有1616例。自洛縣疫情發生以來，總計感染死亡3萬216例。總計感染者277萬7165例。當天病毒檢測呈陽性率是2.6%。

據統計，18日感染死亡70例中，絕大多數死者年齡在30歲至80餘歲之間，其中有56例屬於患有基礎病。

目前洛縣已有1133萬餘人經過病毒檢測，陽性患者比例為22%。

據縣公衛局提供數據，與上一個冬季相比，2021-2022年冬季感染病例激增時，遊民死亡率下降了逾四倍。2020年10月31日至2021年2月16日，遊民感染死亡率是每10萬人中有237例死亡。而2021年12月2日至2022年2月13日間遊民感染死亡率是每10萬人中52例死亡。從整個洛縣來看，此期間普通居民感染病毒死亡率是每10萬人26例死亡。說明遊民死亡風險更高，是普通居民感染死亡率的兩倍。值得關注的是，感染死亡數據仍在統計中，預計無論遊民死亡及普通居民死亡率都可能上升。

據本周公布資訊，洛縣五歲以上符合疫苗接種資格居民中，有82%的人接種至少一劑COVID-19疫苗，完全接種疫苗的佔74%，完全接種疫苗並施打補強針的居民佔36%。

洛縣 遊民 口罩

上一則

Omicron比Delta更易感染 兒童可能重症致死 醫師籲打疫苗

下一則

比照德州墮胎法 加州提控槍令反制

延伸閱讀

世界晚報／狠揍亞裔老嫗 遊民：華人長得像麻疹

世界晚報／狠揍亞裔老嫗 遊民：華人長得像麻疹
遊民鑽紐約華埠教會學校破壞 嚇壞幼童 家長籲警加強治安

遊民鑽紐約華埠教會學校破壞 嚇壞幼童 家長籲警加強治安
紐約市長亞當斯建外展小組助遊民 遭外界質疑成效

紐約市長亞當斯建外展小組助遊民 遭外界質疑成效
狠揍布魯克林亞裔老嫗 遊民：華人不該在美國

狠揍布魯克林亞裔老嫗 遊民：華人不該在美國
伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效
遊民華埠遊蕩 華男遭攻擊頭破血流

遊民華埠遊蕩 華男遭攻擊頭破血流

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利

2022-02-12 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議