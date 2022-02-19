加州擬立法 嚴禁街頭騷擾亞太裔、婦女弱勢

制止仇恨亞太裔。（Getty Images）

加州 四位眾議員 18日提出開創性的法案「終結街頭騷擾」（End Street Harassment），建議採取公共健康措施，防止和解決對婦女和其他弱勢群體的街頭騷擾，將使加州成為美國第一個將街頭騷擾視為擾亂公共健康秩序的州。

來自南北加州選區的四位民主黨籍眾議員米婭邦塔（Mia Bonta）、李天明（Alex Lee）、Muratsuchi和韋伯（Akilah Weber），以及停止仇恨亞太裔組織（Stop AAPI Hate）和加州健康美甲沙龍合作組織（California Healthy Nail Salon Collaborative），共同宣布立法提案，採取公共健康措施，防止和解決對婦女和其他弱勢社區的街頭騷擾問題。

這是美國首次提出此類立法，將在公共健康背景下定義街頭騷擾，並指導創建一個公共教育活動，以及進行研究，以尋求防止騷擾的解決方案。

嚴禁街頭騷擾婦女。（Getty Images）

米婭邦塔說，「街頭騷擾已成為一個嚴重的社會問題。你去詢問任何一位女性，特別是少數族裔婦女，可能會聽到她們抱怨說，步行去商店或帶孩子去公園，就會受到口頭騷擾」。「街頭騷擾影響了我們社區的安全感和幸福感，必須從公共健康角度來解決。」

韋伯博士說：「在公共場所、街道和人行道上，每個人都有自由行動的權利，並有一種和平感。然而現實情況是，針對婦女和弱勢群體的街頭騷擾非常普遍，卻很少受到現行法律的約束。這就是為什麽需要一個強有力的公共政策，解決這個真實而普遍的問題。」

結束街頭騷擾的立法源於「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）的數據。自從該聯盟在近兩年前開始收集數據以來，已經報告了數以千計的街頭騷擾事件，例如婦女在街上被跟蹤，兒童被隔著過往車輛的車窗喝斥。在2020年3月19日至2021年6月30日期間，在全國範圍內向「停止仇恨亞太裔」舉報的9000多起事件中，39%來自加州，63%女性，78%發生在公共街道和人行道、公共交通、公園或對公眾開放的企業。

這些數據反映了一些報告，顯示婦女、少女、老人、殘疾人、非裔、拉丁裔、亞裔和LGBTQ社區特別容易受到街頭騷擾，包括種族化或性別化的辱罵、粗俗的手勢和不受歡迎的行為。這些和其他街頭騷擾的例子，導致人們在公共場所感到不安全和受拘束。

「在我們開始收集數據的兩年裏，有一件事變得清晰：街頭騷擾是一種流行病——它在所涉及的個人身上留下了不可磨滅的印記，」亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）執行董事和「停止仇恨亞太裔」聯合創始人Manjusha Kulkarni說。「通過將街頭騷擾重新規劃為一個公共衛生問題，該法案代表了在保護婦女和弱勢社區免受傷害以及為那些被擾亂生活的人們，在提供援助方面邁出了全新的第一步。」

由聖地牙哥加大（UC San Diego）性別平等與健康中心（Center on Gender Equity & Health）、停止街頭騷擾（Stop Street Harassment）和其他團體完成的2018年全國研究數據發現，71%女性報告自己經歷過街頭騷擾。以上團體進行的2019年加州研究數據發現，在公共場所，女性比男性更容易成為性騷擾 的目標，而被認定為同性戀或雙性戀的女性比異性戀女性，遭遇更多的性騷擾和攻擊。