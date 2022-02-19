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南加人口販賣嚴峻 12歲女被逼賣淫

記者邵敏／洛杉磯報導
徐州八孩母親案撲朔迷離，洛杉磯人口販賣現象同樣嚴峻，年輕的受害者年僅12歲。此為示意圖。（Unsplash.com）
徐州八孩母親案撲朔迷離，洛杉磯人口販賣現象同樣嚴峻，年輕的受害者年僅12歲。此為示意圖。（Unsplash.com）

中國徐州八孩母親被拐案件持續發酵，不斷出現戲劇性的轉折，無論這名鐵鍊女子的真實身分究竟何人，背後都是令人心酸的人間悲劇，人口販賣問題由此引發社會各界的廣泛關注。大洋彼岸的南加洛杉磯，面臨的人口販賣現象同樣十分嚴峻，很多未成年女子被人口販子逼迫賣淫，年齡最小的僅12歲。

洛杉磯執法部門2月15日（周二）宣布，在為期一周的打擊行動中，營救了包括兒童在內的80多名被販賣和性剝削的受害者，同時涉及500多人被捕。洛縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，共有74名成年人和八名兒童在打擊行動中獲救。他強調說，「請記住，這僅是一周行動中營救的被販賣人員，是全年很小的一部分。」由此可見，洛杉磯面臨的人口販賣現象非常嚴峻。

此次行動中，警方在網上約會一名從事性服務的年輕女性，並在橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）對她乘坐的車輛進行交通攔截，期間逮捕一名皮條客，還發現一把未註冊的上膛手槍。事後當局調查確認，這名女子從未成年時就被迫賣淫，至今已兩年。維拉紐瓦說，這樣的案件在當地非常普遍，人口販賣者通過很多非法手段控制受害對象，他們販賣這些女孩，並從她們的童年開始逼迫其從事性服務工作，一直剝削到成年。

此次打擊人口販賣行動涉及加州各地的數十家機構，共有500多人涉案。維拉紐瓦指出，34名涉嫌販賣或剝削性工作者的人被捕，另有201名涉嫌試圖購買性服務的人被捕，他沒有說明其餘的逮捕情況。加州各地執法機構都加入此次行動，「我們向皮條客、剝削者和販賣人口的犯罪分子發出重要信息，以性目的購買另一個人是絕對不可接受的。」

聯合行動中，警方還在康曲柯斯達縣（Contra Costa County）比茲堡（Pittsburg），逮捕了一名據稱在全國範圍內經營賣淫團伙的男子，並在現場發現兩把手槍、一把 AR-15、一把霰彈槍、防彈衣和100發彈藥。

南加是美國人口販運主要目的地，分工明確的犯罪團夥已形成完整的利益鏈。（洛杉磯縣地...
南加是美國人口販運主要目的地，分工明確的犯罪團夥已形成完整的利益鏈。（洛杉磯縣地方檢察官網站）

南加州是美國人口販運的主要目的地，組織分工明確的犯罪團伙已形成一個完整的利益鏈，其巨大的利潤僅次於毒品犯罪。人口販賣者使用武力、欺詐或脅迫手段引誘受害者上當，並進行性剝削。據相關報導，一些年輕的受害者年僅12歲。

多年來，洛杉磯縣地方檢察官辦公室採取各種措施，提高民眾對人口販賣的認識，敦促人們在懷疑人口販運活動時，撥打電話熱線888-539-2373 或 888-373-7888。一些華人組織、個人也紛紛出資出力，共同打擊當地的人口販賣交易，罪惡的人口販賣活動很多時候就在人們身邊悄悄發生。

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