紐森提凍漲汽油稅 竟遭同黨議員反對難過關

加州平均油價已達每加侖4.72元，但紐森停漲燃料稅主張，在州議會卻可能受挫。圖為一家洛杉磯加水油站，普通汽油每加侖已接近6元。（KTLA）

加州 州長紐森年初發表今年度財政報告時指出，鑒於州府歲收大幅增加，且油價 飆漲，因此他計畫今年暫停調漲汽油稅，以稅收盈餘補貼5億2300萬元的減收。但民主黨 參眾兩會的頭頭們，卻不支持同黨州長的凍稅計畫，未來紐森的方案很可能無法在州議會過關。

加州目前的汽油稅為每加侖51.1分，全美僅次於賓州。加州2017年通過的法案，要求州府每年調漲汽油稅，2021年7月才剛由每加侖50.5分調升。加上加州平均油價已達每加侖4.72元，遠高於全美平均的3.51元，今年再漲恐怕會衍生民怨。

參眾議會的共和黨領袖都指責，民主黨人是在掩耳盜鈴，以為油價飆漲不會影響民眾，但事實上，大家已經不知道怎麼開車去工作或接送小孩了，民主黨根本是在浪費400億元超收。

不過民主黨的參眾兩會領袖先顯然並不作如是想，強調這筆增加的汽油稅，本來可以用於許多基礎建設。眾議會議長藍登（Anthony Rendon）表示，議會當年通過法案，還獲得公投肯定，正是因為汽油稅要拿來用在修橋鋪路等基礎建設，如果沒經費，很多建築工人反而會飯碗不保。

但藍登沒有明說的是，大多數建築工人屬於工會組織，而工會正是民主黨重要的票倉和競選經費金主之一。