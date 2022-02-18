我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

紐森提凍漲汽油稅 竟遭同黨議員反對難過關

編譯組╱綜合報導 
加州平均油價已達每加侖4.72元，但紐森停漲燃料稅主張，在州議會卻可能受挫。圖為一家洛杉磯加水油站，普通汽油每加侖已接近6元。（KTLA）
加州平均油價已達每加侖4.72元，但紐森停漲燃料稅主張，在州議會卻可能受挫。圖為一家洛杉磯加水油站，普通汽油每加侖已接近6元。（KTLA）

加州州長紐森年初發表今年度財政報告時指出，鑒於州府歲收大幅增加，且油價飆漲，因此他計畫今年暫停調漲汽油稅，以稅收盈餘補貼5億2300萬元的減收。但民主黨參眾兩會的頭頭們，卻不支持同黨州長的凍稅計畫，未來紐森的方案很可能無法在州議會過關。 

加州目前的汽油稅為每加侖51.1分，全美僅次於賓州。加州2017年通過的法案，要求州府每年調漲汽油稅，2021年7月才剛由每加侖50.5分調升。加上加州平均油價已達每加侖4.72元，遠高於全美平均的3.51元，今年再漲恐怕會衍生民怨。 

參眾議會的共和黨領袖都指責，民主黨人是在掩耳盜鈴，以為油價飆漲不會影響民眾，但事實上，大家已經不知道怎麼開車去工作或接送小孩了，民主黨根本是在浪費400億元超收。 

不過民主黨的參眾兩會領袖先顯然並不作如是想，強調這筆增加的汽油稅，本來可以用於許多基礎建設。眾議會議長藍登（Anthony Rendon）表示，議會當年通過法案，還獲得公投肯定，正是因為汽油稅要拿來用在修橋鋪路等基礎建設，如果沒經費，很多建築工人反而會飯碗不保。

但藍登沒有明說的是，大多數建築工人屬於工會組織，而工會正是民主黨重要的票倉和競選經費金主之一。 

加州平均油價已達每加侖4.72元，洛杉磯縣的油價是全加州最貴的地區。（KTLA）
加州平均油價已達每加侖4.72元，洛杉磯縣的油價是全加州最貴的地區。（KTLA）

民主黨 加州 油價

上一則

爾灣商場華人飲料店 遭破門閃盜現金 多店同遭竊

下一則

華人說「那個」 惹怒非裔被追半條街

延伸閱讀

7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常

7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常
遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落

遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落
加州「單一付款法案」再度失敗 問題在全民健保錢從哪來?

加州「單一付款法案」再度失敗 問題在全民健保錢從哪來?
加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

紐森有薪新冠病假 摧殘企業競爭力

紐森有薪新冠病假 摧殘企業競爭力
重罪輕判新法數十條 加州人憤怒

重罪輕判新法數十條 加州人憤怒

熱門新聞

國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金