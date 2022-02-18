加州防疫 採病毒共存計畫 每天增加20萬次接種

加州衛生福利廳廳長加利（Mark Ghaly）博士。（官網下載）

加州 17日公布一項與冠狀病毒共存的大流行計畫，將原來的强制令防疫 轉為預防和對爆發疫情進行快速的反應；兩年來緊迫盯人的防疫戰術告一段落，民眾和商家可望回歸比較正常的生活軌道。

州政府17日公布的計畫，概述了當局將如何管理潛在的新的冠狀病毒的激增，當局並警告說，儘管 Omicron 激增正在消退，但州府必須為可能的病毒新變種的出現和冠狀病毒季節性傳播增加做好準備。

官員們說，這意味著要為今年夏末新學年開始時冠狀病毒病例的激增做好準備，而隨著冬季到來病例的激增，也意味著在某些情況下，可能需要在有限的時間內向各地訂購室內口罩 ，以避免醫院和救護車因為應付 911 呼叫而不堪重負。

該計畫要求儲備充足的口罩供應，保持每天管理數十萬劑疫苗和冠狀病毒檢測的能力，並提高跟踪新冠病毒的趨勢和應對受災嚴重社區的能力。

州長紐森當天在宣佈這一轉變消息時表示，新冠病毒依然存在，現在還不是戰爭結束的時候。但當病毒仍然存在於社區中，但隨著免疫力增強而變得可控時，疾病進入流行階段，防疫方式也相應改變。

加州從16日開始取消室內口罩令，除學校的口罩令將延長到2月28日之外，其他的室内口罩令取消，但2020年3月以來實施的加州數十項防疫行政緊急命令暫時不會立即解除。

加州與病毒共存的計畫名為「SMARTER」，分別代表打針（Shots）、口罩（Masks）、認知（Awareness）、準備就緒（Readiness）、測試（Testing）、教育（Education ）和不斷發展和改進的治療方法將變得越來越容易獲得和至關重要（ Rx）。

根據新的防疫計畫，加州將加強對疫情的監測，包括加強對廢水中病毒殘留的監測和感染人群的檢測。大家不需要戴口罩，但在許多環境中仍然鼓勵戴口罩。

如果檢測到更高水平的病毒，衛生官員將分析其基因型以確定它是否是新變種，一旦發現異常狀況，州公共衛生局的目標是在30天內確定它的性質，並在測試、治療方面做出反應。受影響地區的檢測和人員配備將增加，包括增加臨時醫務人員協助醫院救治工作。

為了配合計畫的目標，加州將儲備7500萬個口罩，每天增加20萬次疫苗接種和50萬次測試。

加州衛生福利廳廳長加利（Mark Ghaly）博士在當天的新聞發佈會上表示，新的防疫計畫目標之一是避免企業關閉，但他說，學生在秋季重新接種冠狀病毒疫苗的要求仍然有效。

新的防疫計畫要求繼續加强對高死亡率的弱勢和資源不足人群防疫，包括打擊對接種疫苗的錯誤信息和虛假信息。新的防疫計畫也將在包括學校在內設立更多的檢測站點、更多的非處方病毒檢測、增加 K95口罩、防護服和手套、呼吸機的儲備。

所有這一切都將耗資數十億元，其中大部分紐森已在上月32億元大流行應對計畫中列出。這些耗資還包括加州議會已經批准的190萬元，用於增加醫院人員配備、增加病毒檢測和疫苗分發；另外17億元用於加強加州的醫療保健勞動力，提高實驗室檢測能力、數據收集和疫情調查。