洛市系列武裝搶案 3青少年被捕4在逃

警方發現涉案手槍。（比佛利山警局圖片）

【洛杉磯 訊】三名男子涉嫌在比佛利山 及周邊城市連續武裝搶劫案，15日被捕，另有四名嫌犯在逃。三名被捕嫌犯都是十多歲的青少年。

19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.已被捕。（比佛利山警局圖片）

比佛利山警局的偵探和特警，11日在河濱縣海梅特市（Hemet ）、班寧市（Banning）和溫徹斯特（Winchester）執行逮捕令行動，19歲Jeremy Hays、19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.，和一名未透露姓名的15歲男孩。據比佛利山警局稱，這幾名嫌犯參與2021年在比佛利山和南加 其他城市發生的一系列武裝搶劫案。

在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）

當局在搜查他們的住所時，發現了幾件將嫌犯與犯罪行為聯繫起來的證據，其中包括一把被非法改裝為全自動的半自動手槍。三人現因涉嫌搶劫和串謀搶劫而入獄，保釋金為10萬元。

在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）

警方對搶劫案的調查顯示，還有另外四名相關嫌犯，目前仍在逃。警方對這四人發出逮捕令，包括海梅特市的21歲Darrell Skakhan Hollawayne, Jr.、19歲的Mahmoud Fathi Salah、溫徹斯特的20歲Desmond Jay Hines，和茉莉塔市（Murrieta）20歲的Dmari Josiah Beed。雖然嫌犯都相當年輕，但警方表示，他們應該被視為武裝和危險的。

19歲的Jeremy Hays已被捕。（比佛利山警局圖片）