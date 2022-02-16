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政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰

記者丁曙／阿罕布拉報導
華人支持華人參政的傳統今年受到了挑戰，（左起）陳贊新、方樹強、趙美心、伍國慶、阮桂銘，支持方樹強競選加州眾議員。（O.C.Lee提供）
華人支持華人參政的傳統今年受到了挑戰，（左起）陳贊新、方樹強、趙美心、伍國慶、阮桂銘，支持方樹強競選加州眾議員。（O.C.Lee提供）

加州眾議員49選區是唯一亞裔選民過半的選區，過去20年連續選出三位華裔眾議員，被視為華人參政樣板。然而今年選舉「華人支持華人」的傳統受到了挑戰，因為華裔候選人方樹強（Mike Fong）的某些政見與部分華人不合；因此，有人提出政策優先，只為相同理念的候選人背書無分族群；但也有華人很糾結陷入兩難。

覆蓋西聖蓋博谷的加州眾議員49區，自1970年代以來華人移民大批湧入，逐漸改變了當地以白人及西裔為主的人口結構。但是，在融入主流、競選公職、制定政策方面，依然是以白人和西裔為主。在加州民意代表層級，自1980年以來，該區眾議員由西裔包辦20年之久，直至2001年5月15日特別選舉，時任蒙特利公園市議員的趙美心（Judy Chu），拿下了1萬2101張過半數選票，成為該選區史上首位亞裔眾議員，實現了亞裔民眾改朝換代的政治理想。

當年趙美心戰勝西裔對手，其中一大原因就是華人集中選票投給華裔候選人，這才奠定了勝局。當時華人參政教育團體「華美政望」（亞美政聯）籌款1萬1000元推出「一票定江山」文宣計劃，自5月初起連續在中文媒體刊登廣告，呼籲華人踴躍投票。該社團主席胡澤群指出，特別選舉投票率僅二成，但華人登記選民有3萬959人，如果華人投票率能達到五成，趙美心就可能當選。當時的文宣廣告不能公開呼籲「華人投票華人」，但是，華人選民都會自覺投票給華裔候選人，爭取華人當家作主的權利。

但是，20年後華人參政理念有了轉變，選擇候選人不再是族裔放在首位，而是政治立場優先。只有理念相同，才能顧及自己的利益。尤其當下，治安惡化、毒品泛濫、教育水準下降，直接影響到華人生活品質。因此，背書候選人首先要看他的政見是否有利華人。

49選區一位華人民選官員指出，他對方樹強印象很好，覺得他待人處事平易可親，毫無官腔。但是，自己對於民主黨的某些政策又不認同；大到邊境政策，對非法移民網開一面；小到社區治安，對罪犯放縱寛容；再具體到教育升學，打著多元化幌子，要以族裔背景、人口比例錄取名校。這些新政只會導致社區安全惡化，教育水準下降。然而，民主黨候選人特別是進步派，必須遵從黨的意志，執行黨的政策。所以，他很難支持民主黨推出的華裔候選人。

但San Gabriel副市長丁言愉（Tony Ding）則表示，他背書支持方樹強，首先因為該選區亞裔占多數，以前三位眾議員也都是華人，民意代表從人口最多的族裔產生順理成章。其次，方樹強某些政見雖然不被部分華人認同，但是，身為華裔也容易聽到華裔的聲音，將來在華人輿論壓力下也會妥協。例如，該選區前任華裔眾議員，當年聽到了華人聲音，改變了立場不支持SCA-5法案。第三，選民也應設身處地為候選人著想，如果他公開同民主黨政策唱反調，附和反對派聲音，也不可能獲得黨內提名出線。

加州49選區特別選舉衝剌階段，方樹強向選民電話催票。（方樹強官網）
加州49選區特別選舉衝剌階段，方樹強向選民電話催票。（方樹強官網）

華人 華裔 眾議員

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