州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選

加州眾議員49選區特別選舉，首輪開票方樹強大幅領先。（方樹強競選網站）

加州眾議員 49選區特別選舉（Assembly District 49 Special Election）15日晚落幕，當晚8時13分開出第一輪選票，華裔候選人方樹強（Mike Fong）得票2萬2853張，得票率70.29%，領先優勢明顯；對手布靈克（Burton Brink）得票9658張，得票率29.71%。如果一路保持領先距離，方樹強將成為該選區繼周本立之後的第四位華裔眾議員。方樹強選舉總部在當晚並自行宣布勝選。

加州眾議員49區特別選舉15日舉行，洛杉磯縣選務局（RR／CC）在聖蓋博谷社區多個投票 中心和郵寄選票回收箱，從上午7時至晚間8時全天開放。但因為是局部特別選舉，選民熱情不高投票率低，沒有出現排隊領票、等候使用機器的現象，專家預測投票率不到20%。

影音來源：記者丁曙

據洛杉磯縣選務局提供的數據，目前該選區登記選民23萬9269人，為完成補選作業，選務局設立九個投票中心和19個郵寄選票（Mail ballot）回收點。在選舉日當天，各投票中心上午7點開放至晚上8點，以便選民現場投票，或回收已完成的郵寄選票。所有投票中心都遵循當前的公共衛生和安全準則。

當天在亞裔選民最集中的一些社區的投票中心，比如位於阿罕布拉市的洛縣社會工作局（LA County Department of Public Works）、漢庭頓初中（Huntington Middle School）和蒙特利公園市的聯合教會（Union Church LA）設施內，幾乎都未見人潮。

一位不具名的華人選務專家指出，在地方低級別選舉中，投票人數會比總統大選或期中選舉少得多，特別是不定時的地方特別選舉，投票者更是少之又少。他例舉趙美心（Judy Chu）參加過兩次特別選舉，2001年5月加州眾議員49區特別選舉，投票率不到20%；2009年7月國會眾議員32區特別選舉，投票率26.2%。雖然每個州的多數黨都認為高投票率會給自己一方帶來優勢，但還是要看具體情況。

華人朱女士上周去投票，看到現場這麼冷清，很擔心對她所支持的候選人不利，回來後給幾位橋牌友打電話動員他們去投票，結果，好幾位牌友還不知道有這麼一場選舉！

綜合洛杉磯縣選務局和CalMatters的數據，目前加州眾議員第49選區的登記選民23萬9269人，其中民主黨籍44%、無黨派33%、共和黨籍19%。在族裔方面，亞裔55%、西裔32%、白人10%；因此，亞太裔的投票傾向舉足輕重。