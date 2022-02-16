南加艷陽天 15日氣溫驟降突下冰雹

聖瑪利諾市街頭的冰雹如同積雪。（杜惠莉提供）

在經歷了一周夏季般的酷熱之後，南加 15日忽然經歷劇烈降溫，部分地區甚至下起小雨、冰雹和雪，還有一些地區電閃雷鳴，並有地區雨後出現美麗的彩虹。罕見天氣令不少民眾興奮不已，紛紛拍照發布社媒，據悉還有人忍不住脫掉衣服跑出戶外感受冰雹。

視頻來源：Dana提供╱記者李雪後製

在過去一周幾乎都穿著短袖出門的南加各地民眾，15日下午先後意外迎來突然的風暴 和冰雹。聖蓋博谷下冰雹的城市，如天普（Temple）、艾爾蒙地（El Monte）和聖瑪利諾（San Marino）等的民眾都紛紛出門拍攝冰雹的照片、視頻。有華裔民眾表示有公司同事相當興奮，甚至脫下上衣出去淋冰雹。

日落時分聖谷東區並出現「雹後」彩虹，伴隨晚霞十分亮麗。而日落後也有居住橙縣富樂頓的民眾拍到一邊下冰雹一邊電閃雷鳴的場景。而海邊地區也出現風暴和雷電交加，當局呼籲海上游泳、衝浪的民眾立即離開海邊並尋找庇所。

據國家氣象局預報員解釋，天氣變化的原因是寒冷的低壓系統從北加州 進入該地區。15日整個洛杉磯縣都有零星陣雨，以及少量降雪量。據美國國家氣象局稱，許多地區的陣風也持續到當晚。隨著高空高壓在加州西部的形成，整個地區預計將在本周的後半段出現變暖趨勢。 聖瑪利諾市街頭的冰雹如同積雪。（杜惠莉提供） 聖瑪利諾市街頭的冰雹如同積雪。（杜惠莉提供）

預報員指出，雖然南加地區發生了一些「小雨和小陣雨」，但「幾乎沒有可測量的降雨」。據國家氣象局稱，當天下午晚些時候和晚上，不排除整個洛杉磯縣出現雷電和風暴，但主要是零星的小陣雨，並伴有一些短暫的中到局部大雨。

到15日下午晚些時候，雪線已降至約3500呎。到半下午時，據報Grapevine沿線已經有小雪，洛縣北部的交通急劇放緩。到下午晚些時候，巴沙迪那地區出現了大約一吋的冰雹，拉肯亞達有更多的冰雹和降雨。一陣強陣雨穿過艾爾蒙地和惠提爾，向東南方向移動。大風警告持續到晚10點。在羚羊谷，陣風可高達每小時45哩，直到晚9時。在沿海地區，預報有時速35哩的陣風。

據悉冬季天氣將持續到晚10時。據美國國家氣象局稱，低壓系統將於16日移出該地區，17日將迎來更溫暖、更乾燥的環境。