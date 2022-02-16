加州犯罪升 民意盼修47號提案 59%盼財產犯罪行為能恢復重罪

加州47號提案通過後，洛杉磯各監獄提前釋囚和輕罪免入獄致犯罪案上升。（本報檔案照）

加州 47號提案通過已八年，但現在被很多居民認為是惡法。然而47號提案能否被修正？在一項新的加州民意調查中，大多數加州選民顯示出對州犯罪率提升的擔憂，並表示將支持修正47號提案，恢復對某些盜竊行為的處罰，來遏制犯罪率增加。

柏克萊加大 政府研究所（Institute of Governmental Studies簡稱IGS）一項民意調查顯示，78%選民表示去年加州犯罪率有所上升，65%選民表示本地犯罪率有所上升。大多數人還表示，他們將支持修改第47號提案。該提案將一些盜竊和毒品重罪降級為輕罪，以此降低罪犯的監禁率，並節省州政府的資金。

關於47號提案將被盜物品定罪金額門檻從400元提高到950元，並將一些罪行重新歸類為輕罪。 59%選民表示，他們將支持修改第47號提案，讓某些財產犯罪行為能再次作為重罪起訴，30%選民則希望該法律保持不變。

這些民調數字是在加州最近發生一系列打砸搶，和鐵路貨車包裹盜竊案之後做成的。

47號提案的批評者認為，加州肆無忌憚的犯罪活動猖獗，但是很難對這些犯罪分子追究責任。而根據加州無黨派公共政策研究所（Public Policy Institute of California）分析的初步數據顯示，洛杉磯、奧克蘭、聖地牙哥和舊金山關於財產和暴力犯罪率在2021年確實有所上升，但大致和疫情前數字相比變化不大。

儘管如此，多數選民依然支持修改該法律。根據民意調查，88%強烈保守派的選民表示，希望修改47號提案，64%比較溫和的選民和 41%偏自由派的選民也有同樣訴求。而那些被認定為強烈自由派的選民，則很支持第47號提案，67%的選民希望保持原樣。

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 去年12月提議為執法部門撥款3億元，以防止盜竊及起訴有組織的零售業盜竊團伙。一個月後，他前往洛杉磯幫助清理散落在鐵軌上的紙箱碎片，那裡的貨車包裹被洗劫一空。

在柏克萊加大IGS民意調查顯示，接受調查選民中有51%表示，他們不贊成紐森處理犯罪和公共安全的方式。