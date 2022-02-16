仇恨犯罪增 60%亞太裔盼修47號提案

本報多次反映民意，提出修改47號提案。（本報檔案圖）

47號提案導致犯罪率上升和亞裔仇恨犯罪的增加，直接威脅華人在美國的安全，因此有60%的亞太裔選民表示希望修正47號提案，不過47號不是導致治安惡化的唯一原因。

47號提案在2014年以59.61%支持、40.39%反對通過，而柏克萊加大 政府研究所（簡稱IGS）顯示，不同的族裔對於47號提案是否進行修正有不同的看法，其中白人和亞太裔超過60%的人希望能修正該法案，西裔選民有59%的人希望修改47號提案，而非裔52%認為47號無需修正。

在根據南加和灣區 不同地區的選民民調顯示，洛杉磯縣和灣區選民對去年犯罪率增加的感受更為強烈，相比橙縣和聖地牙哥選民感受不太明顯。41%的洛縣選民認為去年犯罪率明顯增加。

安全與正義聯盟（Alliance for Safety and Justice）主席Lenore Anderson表示，對犯罪和暴力的恐懼在全美都在增加，這不僅僅是發生在加州 。儘管民眾的有些擔憂是合理的，但其中大部分是政治性原因。反對刑事司法改革的人，也在積極推動刑事司法改革導致這些犯罪行為改變的說法，在選舉期間，這種說法會持續增加。

第47號提案有助於將資金重新分配，到那些不增加大規模罪犯監禁的情況下，促進公共安全的項目中。因此47號提案的修改並不是一個單純的法案修改，還涉及了司法改革和政府資金分配等問題。