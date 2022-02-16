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遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落

編譯組╱綜合報導 
州長紐森的支持度滑落，主因遊民與犯罪問題，防疫仍是他最被肯定的政績。(州長紐森辦公室網頁)
州長紐森的支持度滑落，主因遊民與犯罪問題，防疫仍是他最被肯定的政績。(州長紐森辦公室網頁)

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報合作的最新民調發現，雖然加州州長紐森躲過罷免危機，但他的支持度卻在不斷下滑，顯示民眾對他越來越不滿，主因是對遊民、犯罪問題處理不當。面對接下來的黨內初選，與年底的州長改選，紐森勢必在犯罪問題上面對共和黨挑戰者的強力抨擊。 

整體來看，紐森的支持與反對者48%比47%，且在誤差範圍內，比起他2020年9月新冠疫情最烈時的64%肯定度明顯下滑。認為加州方向錯誤的達到54%，正確的只有36%，2021年5月的民調，兩者還是五五波。本次民調採線上問卷進行，有英語與西班牙語兩種版本，時間為2月3日至10日，8937人參與。 

民眾雖然肯定紐森對新冠疫情的作為，57%正面、40%否定。但是高達三分之二的人都相信，疫情威力本來就已在減弱之中，因此這部分的肯定，無法抵銷民眾對遊民增多與犯罪增加的反感。遊民處理的否定度達到66%，較2020年時增加12個百分點；犯罪遏抑的負評達51%，較前次增加16個百分點。 

政府研究所主任迪卡米羅（Mark DiCamillo）表示，加州民眾本來就很關心犯罪問題，之前因為疫情所以降低對犯罪問題的關切，但當疫情退散之際，疑慮現在明顯又增加。他說，紐森的民調數字顯示，選民未來會更重視長遠問題，誰當家誰負責。因此，對於旱災與野火的負面評價也達40%與39%。 

紐森的連任之路，雖然仍有眾多民主黨支持者的肯定，但批評他的民主黨人卻在增加中，較半年前增加7個百分點。共和黨人對紐森的負評並不意外，但目前台面上的競爭對手似乎還不夠強，加州參議員戴勒（Brian Dahle）募款不順，另一名可能參選的佛克納（Kevin Faulconer）尚未表態，不過紐森的連任資金已達2500萬元。 

因為犯罪問題的關切度越來越高，未來兩軍對陣時勢必成為必爭之地，爭點主要是2014年的第47號公投提案，與2016年的第57號提案，兩者都與減刑有關。紐森一貫主張以教育與心理治療取代監禁，也支持第47號提案，並在稍早執行第57號提案決議，提前釋放7萬6000名囚犯。 

不過，政府研究所的民調卻顯示，選民希望扭轉第47號提案，要讓煙毒與竊盜犯列為重罪。戴勒與佛克納也不約而同的揪緊這點猛打，戴勒說「加州罪犯已經無法無天了」，佛克納也說，「遊民暴增、犯罪大增，連小孩上下學都要家長陪同」。

紐森支持度與執政調查

執政支持者           48%

執政反對者           47%

執政方向正確      36%

執政方向錯誤      54%

防疫正確             57%

防疫不當             40%

處理遊民失策      66%

遏止犯罪負評     51%

資料來源：柏克萊加大與洛時

紐森 加州 疫情

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