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略過賈斯康 聯邦法官重判比佛利山餐廳持槍搶犯12年

編譯組╱綜合報導
比佛利山搶案，被持槍歹徒當街搶走的50萬元名表。此為同款手表。(檔案照)
比佛利山搶案，被持槍歹徒當街搶走的50萬元名表。此為同款手表。(檔案照)

比佛利山警局與聯邦調查局聯手出擊，略過洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gsason)，使聯邦法官重判兩名搶劫犯12年徒刑，並且要在聯邦監獄服刑。

聯邦地區法院法官瓦特（John Walter）14日判處兩名幫派男子12年刑期。這兩人2021年3月，光天化日下在比佛利山（Beverly Hills）II Pastaio義大利餐廳，持槍搶劫一名顧客價值50萬元手表，並開槍打傷無辜路人。

本案由比佛利山警局和聯邦調查局(FBI)聯手偵破，然後將全案交由聯邦檢察官起訴，而非洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gsason)辦公室起訴。由於聯邦法比加州法要嚴厲，且聯邦檢察官不會像賈斯康一樣，對許多重罪被告從輕發落，給予較輕的罪名起訴，並傾向提早讓他們假釋出獄。

洛杉磯時報報導，21歲的鮑威爾（Malik Lamont Powell）和18歲麥吉（Khai McGhee），也被稱為史密斯（Cameron Smith），於去年9月對搶劫和武器等三項重罪指控認罪。檢察官稱，該案共有 5人參與。

該案造成另一名顧客遭槍傷，法官瓦特稱，此罪行「令人髮指且不可接受」，判處上述兩人各12年監禁，於聯邦監獄服刑。「這些類型搶劫案在我們社區變得愈來愈普遍，必須停止」，瓦特說。

該案另一名被告加登（Marquise Anthony Gardon）承認犯有在暴力犯罪期間，通過強劫和使用槍枝干擾商業的罪名(interference with commerce by robbery and using and discharging a firearm during a crime of violence)。他將於本月晚些時候判刑。根據法庭文件，這三名男子都是Rollin' 30s Crips幫派成員。

嫌犯於3月4日開車進入比佛利山鬧區，鎖定珠寶商貝爾哈森（Shay Belhassen），當時他坐在位於Canon Drive路上的餐廳戶外用餐區。被告用槍指著貝爾哈森，搶走了他由米勒（Richard Mille）設計，價值50萬元手表。

當一名搶匪將槍抵在他的頭時，貝爾哈森努力控制武器並將其奪走。根據聯邦調查局，當時槍掉在地上，其中一名搶匪撿起，朝擁擠的餐館不同方向開了兩槍，擊中一名鄰座婦人的腿。Powell隨後乘坐其黑色寶馬車輛逃跑。

根據手機數據，他的手機當時也在該地區。檢察官稱，他的社交帳戶上，有槍支和高價手表的圖。搶案發生後數小時，鮑威爾在一系列Instagram媒體上，討論這塊被盜的手表，企圖迅速將其出售。

搶案發生後，貝爾哈森襯衫上的血跡，與麥吉DNA相符，檢察官也發現麥吉出現在鮑威爾Instagram上。

這起白天搶案發生前，安全監控攝影鏡頭顯示，加登從鮑威爾汽車後座下來進入駕駛座。搶案發生前約30分鐘，監控錄像拍到一名婦女，法庭案件中稱其為「偵察員」，她在Rodeo Dive上高檔手表和珠寶店中走來走去。警方稱，參與該案另外兩名嫌犯目前尚未確定。

三名搶劫比佛利山莊餐廳的被告。（警方檔案圖）
三名搶劫比佛利山莊餐廳的被告。（警方檔案圖）

檢察官 比佛利山 洛杉磯

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