略過賈斯康 聯邦法官重判比佛利山餐廳持槍搶犯12年

比佛利山搶案,被持槍歹徒當街搶走的50萬元名表。此為同款手表。(檔案照)

比佛利山 警局與聯邦調查局聯手出擊,略過洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gsason),使聯邦法官重判兩名搶劫犯12年徒刑,並且要在聯邦監獄服刑。

聯邦地區法院法官瓦特(John Walter)14日判處兩名幫派男子12年刑期。這兩人2021年3月,光天化日下在比佛利山(Beverly Hills)II Pastaio義大利餐廳,持槍搶劫一名顧客價值50萬元手表,並開槍打傷無辜路人。

本案由比佛利山警局和聯邦調查局(FBI)聯手偵破,然後將全案交由聯邦檢察官 起訴,而非洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gsason)辦公室起訴。由於聯邦法比加州法要嚴厲,且聯邦檢察官不會像賈斯康一樣,對許多重罪被告從輕發落,給予較輕的罪名起訴,並傾向提早讓他們假釋出獄。

洛杉磯時報報導,21歲的鮑威爾(Malik Lamont Powell)和18歲麥吉(Khai McGhee),也被稱為史密斯(Cameron Smith),於去年9月對搶劫和武器等三項重罪指控認罪。檢察官稱,該案共有 5人參與。

該案造成另一名顧客遭槍傷,法官瓦特稱,此罪行「令人髮指且不可接受」,判處上述兩人各12年監禁,於聯邦監獄服刑。「這些類型搶劫案在我們社區變得愈來愈普遍,必須停止」,瓦特說。

該案另一名被告加登(Marquise Anthony Gardon)承認犯有在暴力犯罪期間,通過強劫和使用槍枝干擾商業的罪名(interference with commerce by robbery and using and discharging a firearm during a crime of violence)。他將於本月晚些時候判刑。根據法庭文件,這三名男子都是Rollin' 30s Crips幫派成員。

嫌犯於3月4日開車進入比佛利山鬧區,鎖定珠寶商貝爾哈森(Shay Belhassen),當時他坐在位於Canon Drive路上的餐廳戶外用餐區。被告用槍指著貝爾哈森,搶走了他由米勒(Richard Mille)設計,價值50萬元手表。

當一名搶匪將槍抵在他的頭時,貝爾哈森努力控制武器並將其奪走。根據聯邦調查局,當時槍掉在地上,其中一名搶匪撿起,朝擁擠的餐館不同方向開了兩槍,擊中一名鄰座婦人的腿。Powell隨後乘坐其黑色寶馬車輛逃跑。

根據手機數據,他的手機當時也在該地區。檢察官稱,他的社交帳戶上,有槍支和高價手表的圖。搶案發生後數小時,鮑威爾在一系列Instagram媒體上,討論這塊被盜的手表,企圖迅速將其出售。

搶案發生後,貝爾哈森襯衫上的血跡,與麥吉DNA相符,檢察官也發現麥吉出現在鮑威爾Instagram上。

這起白天搶案發生前,安全監控攝影鏡頭顯示,加登從鮑威爾汽車後座下來進入駕駛座。搶案發生前約30分鐘,監控錄像拍到一名婦女,法庭案件中稱其為「偵察員」,她在Rodeo Dive上高檔手表和珠寶店中走來走去。警方稱,參與該案另外兩名嫌犯目前尚未確定。