瓦斯費暴增數倍 用戶批「如遭搶劫」

許多民眾驚訝的發現，上個月瓦斯帳單飆升，漲幅甚至達300%。（瓦斯公司網站）

不少南加州 瓦斯公司（SoCalGas）用戶，近期發現瓦斯帳單金額大幅飆升，有些家庭漲幅高達300%，直呼太誇張。你家本月的帳單也讓人嚇一 跳嗎？

ABC 7電視台報導，住在洛杉磯聖費南度谷波特 牧場（Porter Ranch）同一社區的霍夫曼（Joni Hoffman）和史奈德（Joette Snyder）說，他們的瓦斯帳單過去一個月裡大幅上漲。其中，史奈德帳單從45元上漲至198元，霍夫曼的帳單從57元上漲至237元。

「這就像在高速公路上搶劫一樣」，霍夫曼說，「我明白提高價格是每行業都發生的事，但不是一下子上漲300%。」這兩人現在都將恆溫器的溫度保持較低，晚上只加熱幾小時，以節省開銷。

史奈德說，「我用社安保險金的收入支付瓦斯帳單」，他說，「但看看這麼高的費用，真是見鬼了。」

南加 州瓦斯公司表示，冬季需耗費更多天然氣，以提供暖氣與各類電器運行，帳單費用通常是全年最高。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）批准今年生效的加價計畫，幫助升級基礎設備。

該公司資深副總裁萊特（Gillian Wright）說，「12月和1月往往是帳單費用最高的月份，因為只有兩個月，通常會令人驚訝。今年剩下時間，人們會感覺到瓦斯費非常低，我們對此感到自豪」。

瓦斯公司指出，他們的官網上有許多關於如何降低瓦斯使用量，與支付帳單不同的選擇相關訊息。「您可獲得帳單支付相關協助，我們可提供不同的付款計畫」。萊特說，瓦斯費應在2月分回落。