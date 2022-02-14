華人球迷：猛虎四分衛實力強 公羊運氣取勝
超級盃美足在南加舉行。部分華人球迷選擇在家觀看洛杉磯公羊隊與辛辛那提猛虎隊爭奪冠軍實況直播。最終結果是23比20，公羊隊獲得冠軍。華人球迷表示，這是美式足球歷來，爭奪冠軍兩隊的兩名最年輕總教練對決。雖然總體比賽表現平淡，但從門票價格及帶動商機看，充分體現洛杉磯經濟實力。
美國華人體育家協會創辦人高勝表示，他喜歡觀看超級盃賽，幾乎場場不漏。他表示，結果基本上達到多數球迷的預估。公羊隊這次佔據天時、地利、人和優勢。但雖然公羊隊在比分落後逆轉最終獲勝，但總體比賽表現平淡。包括廣告及中場表演部分，也都沒有太令人驚艷的地方。
不過，從比賽門票和包廂價格及兩隊在55億元打造的SoFi體育場比賽，以及帶動商機影響，可以看出洛杉磯經濟實力，也為疫情後經濟恢復有較強助力作用。若超級盃是在辛辛那提猛虎隊主場，肯定不會有如此多球迷觀看。
東谷華美協會創辦人黃樹梧也是超級盃球迷。他說，公羊與猛虎隊兩名總教練都很年輕，不到40歲，這在美式足球比賽歷史上鮮見。辛辛那提猛虎隊四分衛實力較強，而對手四分衛較弱，公羊隊獲勝主要是靠運氣。
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