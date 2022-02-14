華人球迷：猛虎四分衛實力強 公羊運氣取勝

美國華人體育家協會創辦人高勝在家觀看超級盃直播。（高勝提供）

超級盃 美足在南加舉行。部分華人 球迷選擇在家觀看洛杉磯 公羊隊與辛辛那提猛虎隊爭奪冠軍實況直播。最終結果是23比20，公羊隊獲得冠軍。華人球迷表示，這是美式足球歷來，爭奪冠軍兩隊的兩名最年輕總教練對決。雖然總體比賽表現平淡，但從門票價格及帶動商機看，充分體現洛杉磯經濟實力。

美國華人體育家協會創辦人高勝表示，他喜歡觀看超級盃賽，幾乎場場不漏。他表示，結果基本上達到多數球迷的預估。公羊隊這次佔據天時、地利、人和優勢。但雖然公羊隊在比分落後逆轉最終獲勝，但總體比賽表現平淡。包括廣告及中場表演部分，也都沒有太令人驚艷的地方。

不過，從比賽門票和包廂價格及兩隊在55億元打造的SoFi體育場比賽，以及帶動商機影響，可以看出洛杉磯經濟實力，也為疫情後經濟恢復有較強助力作用。若超級盃是在辛辛那提猛虎隊主場，肯定不會有如此多球迷觀看。

東谷華美協會創辦人黃樹梧也是超級盃球迷。他說，公羊與猛虎隊兩名總教練都很年輕，不到40歲，這在美式足球比賽歷史上鮮見。辛辛那提猛虎隊四分衛實力較強，而對手四分衛較弱，公羊隊獲勝主要是靠運氣。