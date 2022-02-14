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搶劫蒙市UPS店 男子被捕

記者邵敏／蒙特利公園市報導
多輛警車趕到案發現場，警察在馬路上當場抓捕犯罪嫌疑人。（讀者提供）
多輛警車趕到案發現場，警察在馬路上當場抓捕犯罪嫌疑人。（讀者提供）

華人聚居城市蒙特利公園市（Monterey Park）2月13日（周日）下午，一家UPS商店疑發生搶劫案。現場目擊者表示，多輛警車趕到案發現場，警察在馬路上當場逮住嫌犯，目擊者並拍攝到捉捕過程。據現場目擊的鄰居說，警方可能是在嫌犯尚未搶劫得手之前，就接到報案訊息，才能第一時間趕到現場逮住歹徒。

據目擊者王先生陳述，13日下午12時40分左右，他看到一名非裔男子在蒙市嘉惠爾街（Garfield Ave）和東嘉偉街（E+ Garvey Ave）路口附近狂奔，男子年齡30歲左右，體型強壯，身高大概在1米75左右。

2月13日下午，蒙特利公園市一家華人經營的UPS店疑發生一起搶劫未遂案件。（讀者...
2月13日下午，蒙特利公園市一家華人經營的UPS店疑發生一起搶劫未遂案件。（讀者提供）

王先生說，多輛警車很快呼嘯而至，警察一開車門就衝出去，將嫌疑男子迅速按倒在地，當時有五、六名警察趕到現場共同行動。從王先生現場拍攝的視頻中，可清楚地看到警察抓捕的場面。同時還有消防車、救護車趕到現場，被捕嫌犯疑似受傷，被多名警察抬起。

據知情者透露，這是一起搶劫未遂案，案發地點位於蒙市嘉偉街一家華人經營的UPS店。案發後，華裔店員向記者表示，案發時一名可疑男子企圖闖進店中，並被監控視頻捕捉到，但尚未發生實質搶劫，對於案子更多細節，店員不願再談。

案發現場周圍都是華資商店，往來客人也多為華裔，幾周前附近曾發生一起手機店搶劫案件，幾名歹徒於光天化日闖進手機店，砸碎玻璃櫃檯搶劫。相關人員表示，附近治安堪憂，經常發生類似案件。

目擊者王先生就在附近商家工作，他表示，這起搶劫未遂案表明，華人防範意識增強，面對可疑人員提高了警惕，而不是等到搶劫案發生之後報警就為時已晚。

記者致電蒙市警局詢問案件具體情況，截稿前尚未得到回覆。

從這張照片中可以看到，被捕人員疑似受傷，被多名警察抬起。（讀者提供）
從這張照片中可以看到，被捕人員疑似受傷，被多名警察抬起。（讀者提供）

警察 華人 手機

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