無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

有體育酒吧球迷爆滿。（記者啟鉻／攝影）

職業美足超級盃 賽13日在洛杉磯 SoFi體育場一爭高下，洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）在主場第四節達陣逆轉，以23：20力克辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals）贏得第56屆超級盃，也是隊史第二座冠軍，時隔23年再度捧杯。賽事吸引大批球迷赴現場觀看，也有很多鐵桿球迷走進直播比賽實況的餐廳酒吧，無懼疫情 的球迷讓很多餐廳爆滿。

許多南加部分直播比賽實況的餐廳酒吧擠滿了球迷。巴沙迪那市老城、內陸坦密庫拉市老城，有不少球迷觀看直播，他們多數都是公羊隊球迷，也希望公羊獲得冠軍。在聖谷東區一家Wild Buffalo Wings連鎖餐廳，幾近座無虛席，大家邊看球賽邊大啖美食、暢飲啤酒，開心極了。

有體育餐廳打出欣賞超級盃直播噱頭，招攬顧客。（記者啟鉻／攝影）

球迷中不乏華裔年輕人，自稱Alex的華裔球迷表示，他從橙縣來與三位朋友到餐廳用餐，希望體驗觀看超級盃的感覺。他說現場球迷非常熱情，由於大家都完全接種疫苗，所以不懼疫情。

另一家Luchador酒吧餐廳，業者推出Superbowl Sunday Specials特惠菜單，吸引球迷顧客。

有餐廳特意推出超級盃餐單。（記者啟鉻／攝影）

部分從外州趕來的球迷，因進不了比賽現場，只好在Airbnb訂的民宿觀看直播。在聖谷東區羅蘭岡經營民宿的王女士表示，最近民宿才開始營業，迎接的首批客人就是從外州前來洛杉磯觀看超級盃賽球迷，總計有20餘位，多數是以家庭為單位來的。有一家五口人前來，為自己喜歡的辛辛那提猛虎隊加油打氣，但其中僅有三位年輕人買到現場門票。但到不了現場的球迷也很快樂，他們說，就是來洛杉磯慶祝自己喜歡的球隊獲勝。

王女士說，外州球迷較南加居民似乎對疫情相當放鬆、樂觀，也不戴口罩。他們也都表示，一家人都已經完全接種疫苗，不怕被病毒感染。

當天超級盃比賽期間，公路上車輛少了許多，很多球迷在各個不同地點欣賞比賽，並希望疫情盡快結束，生活、工作完全恢復正常。