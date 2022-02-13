前洛市警長貝克 不再支持賈斯康

巴沙迪那星報報導，前洛杉磯 市警局局長貝克（Charlie Beck）11日宣布，將不再替他的長期盟友，洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）背書。

貝克在一分聲明中說，「我在選舉時支持賈斯康，是基於希望他能促進洛杉磯公共安全，因為我們有30多年交情。然在觀察到他的政策與作法，對公共安全造成的負面影響後，我不得不撤回我的背書。」

「我一生中大部分時間，都在保護和服務洛杉磯人民與警局員工。我相信一個強調受害者權利和我們警察安全的檢察官 ，會讓他們變得更安全，獲得更好的服務」他說。

前洛市警局官員，賈斯康競選發言摩爾（Elise Moore）說，貝克的言論令人遺憾。「令人失望的是，貝克改變自己的立場，但我們尊重他的意見，以及他替洛杉磯人民提供的多年服務。」

代表800多名洛縣檢察官的地區檢察官協會 （Association of Deputy District Attorneys，ADDA）副主席希達爾（Eric Siddall）表示，貝克撤回對賈斯康的背書意義重大，且有破壞性。

「今天貝克的聲明，再次證明賈斯康未能兌現其承諾，即成為一名讓我們更安全的改革者」希達爾說。

此外，洛縣至少有30個城市，也對賈斯康投下不信任票。

貝克的不背書聲明，是在賈斯康拒絕參加地區檢察官協會成員組成的虛擬市政廳（virtual town hall）會議遭受批評後，該協會將於21日投票是否支持罷免賈斯康。

賈斯康在本周致ADDA主席Michele Hanisee的一封信中說，「關於邀請，我恭敬的拒絕」他說，「在刑事法律制度應該如何運作的問題上，有些人強烈反對我的哲學與意識形態，我並不是無知。」

賈斯康信中說，「在我被洛縣超過200萬選民選上這個職務前，關於我的虛假陳述開始了，且持續至今。這些恐懼策略當時沒有用，現在也沒有用。我不想關注政治言論，而是想關注尋求正義的男女，與不合格檢察官面臨的問題。」

ADDA再次邀請賈斯康，參加下週舉行的虛擬市政廳，以解釋ADDA所說「嚴重違反公眾信任」。協會在給賈斯康的信中稱「我們認為最有害的行為，是你在民眾面對日益增加的暴力行為的不作為，我們希望有個路線修正，但現在一個都沒看過。」

ADDA並已提起訴訟，對賈斯康一些政策提出質疑，包括側重取消一些量刑強化政策等，協會也試圖通過繼續從洛縣公設辯護人辦公室雇用所謂「不合格政治支持者」來阻止賈斯康規避公務員法規。