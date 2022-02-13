億萬富豪Rick Caruso競選洛杉磯市長

億萬富豪Rick Caruso宣布競選洛杉磯市長。（KTLA5）

億萬富翁開發商卡魯索( Rick Caruso)11日（周五）宣布，加入洛杉磯 市長候選人行列，希望成為洛杉磯市的下任市長。此舉打亂了幾位希望接替即將卸任市長賈西提( Eric Garcetti)的民主黨 人的職業生涯規劃。

63歲的卡魯索在Twitter上發布的一份聲明中表示，美國第二大城市洛杉磯可以扭轉犯罪率飆升和無家可歸者危機。他在登記截止日前一天提交了申請文件，宣布他打算參選洛杉磯市長。

以建造高端購物中心而聞名的卡魯索加入了幾位知名民主黨候選人的行列，擴大了市長候選人隊伍。包括聯邦眾議員巴斯（Karen Bass ），她希望成為繼1973年至1993年擔任市長的布萊德利（Tom Bradley）之後的第一位女性和第二位黑人市長；其他候選人包括市議員有華人血統的梁家訓(Kevin de Leon )。

作為第一次市長候選人和曾經的共和黨 人，卡魯索將自己定位為一個接受政治現狀的局外人。但他已經面臨來自民主黨競爭對手的攻擊。

在洛杉磯近代政治史上，富翁競選並當選洛杉磯市長已有前例。例如，在1993年至2001年擔任洛杉磯第39屆市長的雷登（Richard Joseph Riordan）是一位投資銀行家、商人和政治家。當年，以溫和共和黨人形象、首次競選公職的雷登，在決選時擊敗了華裔候選人胡紹基（Michael Woo）當選市長。因此，卡魯索也有可能成為下一位洛杉磯的富豪市長。

卡魯索曾經是有數十年黨齡的共和黨人，但在2011年轉為無黨派，同年更改黨籍註冊後，他將自己描述為「支持中間派、支持就業、支持公共安全的民主黨人」。