不護華人權益 華人何必投華人

華裔林先生 ( Dennis Lam ) 是支持布靈克活動召集人。(記者謝雨珊╱攝影)

加州 49選區眾議員特別選舉投票日下周二（15日）登場，近30名華人 12日下午自動自發上蒙市及聖蓋博市的街頭，幫助共和黨候選人布靈克（Burton Brink）展開衝刺拉票活動，拿著標語挺布靈克當選；並表示華人民意代表如不重視華人意見，華人也沒必要支持華人候選人。

這個團體也不滿賈斯康的司法改革，同時也在現場收集簽名，請願罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）。

影音來源：記者謝雨珊

華裔林先生使用世界日報報導為布靈克做宣傳。(記者謝雨珊╱攝影)

林女士拿著「罷免賈斯康」標語有很多話要說。她住在加州30餘年，看到這裡從美好到衰退，甚至想到搬離加州。治安、教育、社會等問題在加州越來越嚴重。「當初移民來美國為的是更好的機會，給子女更好的教育，那現在呢？」她說，加州在民主黨 領導下變得越來越有問題，「以前去住家附近公園從來不怕，現在隨便一走就有大麻味或是尿騷味，就連人在家裡坐，也會被搶劫或砍殺」。這些問題令她相當擔憂無法給子女有個好環境及好未來。

林女士指出，賈斯康是47號提案倡議者，該提案將偷竊財產價值低於950元視為輕罪不坐牢，縱容犯罪，惡化治安。他上任以來倒行逆施，推動了多項有利於罪犯的改革，這是令林女士最無法接受的地方。因此，她希望匯集群眾力量一起支持罷免賈斯康。此外，她對於民主黨多年來搞大福利主義非常不認同，「窮人甚麼都給免費，造成很多人不上進不努力，反正有政府包養。那還怎麼教育下一代積極進取呢？」民主黨政府經常濫用納稅人的錢，沒有用在對的地方，這令她非常生氣。

華人聚集蒙市街頭，替共和黨候選人布靈克（Burton Brink）拉票。(記者謝雨珊╱攝影)

因此，林女士站出來發聲，告訴大家不要因為方樹強有著一張華裔臉孔，就能夠代表華裔社區。林女士說，她查過方樹強的競選網站，所有口號都是極左派，他的理念與許多華人相左。「我要選的是符合華人社區利益的候選人，不能代表華人社區利益的，就不該讓他當選，不管候選人是哪個族裔」。林女士激動地表示，有些人說「因為方樹強是華人，我們華人就應該支持他」，其實就是種族歧視。「誰說華裔臉孔的民意代表就會為華人社區謀福利？況且方樹強是極左派，政見不符合華人社區利益」。既然不睬華人民意，華人也不一定要支持華人候選人。

「我住在蒙特利公園市幾十年，住家附近全都被搶過或砸過」。陳女士提到，蒙市的治安一年比一年糟，是47號提案的受害者。攸關民生的治安及教育是華人非常關注的議題，兩者在民主黨執政下走錯了方向，那就得換個比較保守一點且有相同理念的候選人，來替社區民眾發聲。她說，布靈克在49選區內做了30多年警官，對社區治安肯定上心，政見符合華人利益，是這次特別選舉的絕佳人選。

華裔林先生 ( Dennis Lam ) 是活動召集人，他認為方樹強背後有著民主黨龐大系統在支持，如果當選也不會真的親自聽取華人意見。再者，林先生很在乎選舉投票自由，認為民主黨是為了政治利益，要方樹強去添補空缺，投票都還沒開始，就決定誰可以當選，這對於選民不尊重。林先生這次積極力挺布靈克，也是希望提倡「反政治壟斷，對政府制衡」的理念。