49區土生土長 布靈克強調保護社區治安

49選區加州眾議員共和黨候選人布靈克 (右) 與民交流。(記者謝雨珊╱攝影)

近30名華人12日下午，聚集蒙市及聖蓋博市的街頭，支持49選區加州 眾議員共和黨候選人布靈克（Burton Brink），反對民主黨華裔候選人方樹強 (Mike Fong) 。值得一提的是，候選人布靈克親自到場與支持者站在一起，也為自己的競選最後衝刺。他表示，自己生長於49選區，只想為選區撥亂反正；他身邊有很多華裔朋友，前妻也是中國人，自己有一個中美混血的兒子，自認與華人社區關係密切。

布靈克在警界有40年資歷，在亞凱迪亞 警局開啟警察職業，曾在蒙市警局服務七年，後轉到洛縣天普警局服務18年，警務轄區從沒有離開過第49選區。他表示，很了解選區出現的問題，也知道甚麼樣的法律適合選區。他強調，自1967年就一直住在49選區，目前居住亞凱迪亞市，沒有因為選舉而搬到另一個選區。暗諷對手方樹強，曾在51選區落敗，才跑到49選區。

布靈克認為，已有很多年，他感覺到州政府沒人替49選區民眾發聲，大多是在搞政治，並非有人真的傾聽選區民意，去州政府為選民發聲，這正是他堅持參選的原因。他表示，治安是大家相當關注的議題，而如今大家無法再逍遙走在路上。原因包括47法案及57法案的通過，簡直是在放縱壞人作案，任由他們犯罪又沒有處罰制度，當然會繼續無法無天。如果「做錯事就被罰」，治安才不至於如此混亂，這才是49選區最重要的。「我們需要州政府通過正確的法案給社區民眾」。

社區期許有良好治安，布靈克曾經是警官，他認為自己能夠勝任49選區加州眾議員，「因為這是我的專長，多年來一直在保護我們選區的治安，未來希望可以前進州政府，確保選民聲音被州政府聽見」。他也支持父母有權力決定自己孩子，在哪裡接受教育 以及接受甚麼樣的教育，而不是讓州政府制定一套教育，硬要灌輸孩子特定觀念。

布靈克說，政府不該控制我們，是人民應該控制政府。他希望選民能選出符合他們理念的候選人，來代表他們在州政府發聲。自己雖然是白人，但從小至今一直住在亞凱迪亞市，關注社區治安民生問題，與49選區有許多連結。

當天聚集了白人、西裔、非裔、及亞裔代表，集體出來為布靈克拉票，令他相當感謝及感動。