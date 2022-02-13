我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

治安理念不對盤 華人警醒要投對人

記者楊青／洛杉磯報導

加州第49選區眾議員選舉進入兩天倒計時，共和黨白人候選人布靈克（Burton Brink）和民主黨華裔候選人方樹強（Mike Fong）助選陣營激戰最後48小時催票固票。南加州資深選舉專家指點，「地方選戰選個人，州級和聯邦席位選政黨」可作爲民眾投票參考。選舉如同球賽，任何結果都有可能，投票是選民為自己發聲、爭取權益的硬道理。

美國政治選舉對新移民來説是一個新課程。阿罕布拉一位來美30多年的華人表示，他花了20多年時間，才逐漸摸索出「手中這張票該投給誰」。所以最近接到某候選人助選團隊電話催票，理由是「華人應該團結，華人應該投給自己人」。他反問對方，這位候選人以及他的政黨為華人做了什麽？華人受到不公利益受侵時，這位候選人和他的黨團有沒有、會不會站出來為華人而戰？他表示，這些年加州公共安全、教育理念等等與自己的期望背道而馳，而自己和家人多年都是投票給了這些他們。他苦笑，「自己把槍給別人，讓他們把自己殺死，自食其果」。

從中國經香港移民洛杉磯將近50年的沈先生表示，他還記得當年布希和高爾選舉總統，兩造打得難解難分，在辯論中的一個焦點是政府應該如何使用豐厚的稅收。民主黨候選人認爲政府應該幫助社會上的弱勢族群，稅收應該由政府統一支配，再分配給那些需要的人；共和黨候選人則認爲稅收取之於民，還之於民，豐厚的稅款應該返回納稅人，由他們自由支配，他們或許可以幫助窮人，也可以自用，支配權歸還原主。沈先生表示，投票的決定並不困難，誰的理念和自己最接近就投誰。

多位前華裔民選官員表示，很多美國人長期以來總結出一個不成文的規則：聯邦和州選舉，選黨不選人；地方選舉，選人不選黨。因爲地方選舉沒有黨派之分，黨派影響力非常少，所以選民不會看到民主黨或共和黨團在地方選舉中著力，不會對候選人給與資金和拉票幫助等等。但州級和聯邦選舉則不同，尤其到最後決戰階段，候選人黨團力量是候選人資金和拉票的最大資源，候選人也往往成爲黨團大機器的「螺絲釘」，很難獨立代表某個特別團體的利益，尤其是選票弱勢團體，更與其最大限度爭取選票的目標向左。

一位採訪過八屆美國總統競選的資深媒體人認爲，「當兩個蘋果都不完美的時候，選擇那個爛得比較少」，使用排除法是投票的另一個原則，與自己的理念相距最遠的候選人，首先排除掉，以此類推。

加州多年深藍，民主黨成爲州級和聯邦選戰中的常勝軍，許多地區共和黨版圖每況愈下，不少選民坦言，因爲兩邊力量實在懸殊，大勢底定，所以乾脆不投票。

「不投票最愚蠢」，一位不願透露姓名的華裔民選官員表示，弱勢一方的支持者不投票，結果只能導致强弱雙方差距進一步拉大，最終導致一方獨大而且肆無忌憚。正確的做法，先不問結果，只管去投票，就像一場球賽，努力不一定能夠贏，但一定也有機會；但連場都不上，肯定不會贏。

投票 華人 加州

上一則

49區土生土長 布靈克強調保護社區治安

下一則

不護華人權益 華人何必投華人

延伸閱讀

49區眾議員補選 華人周末衝刺為布靈克拉票

49區眾議員補選 華人周末衝刺為布靈克拉票
億萬富豪Rick Caruso宣布競選洛杉磯市長

億萬富豪Rick Caruso宣布競選洛杉磯市長
49區選華人？顧治安 衝擊選票

49區選華人？顧治安 衝擊選票
州檢察長初選 共和黨鬩牆 前大法官古茲曼參選受矚目

州檢察長初選 共和黨鬩牆 前大法官古茲曼參選受矚目
加州居不易 舊金山人紛搬往蒙大拿州

加州居不易 舊金山人紛搬往蒙大拿州
我愛加州之冬日

我愛加州之冬日

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元