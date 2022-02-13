治安理念不對盤 華人警醒要投對人

加州 第49選區眾議員選舉進入兩天倒計時，共和黨白人候選人布靈克（Burton Brink）和民主黨華裔候選人方樹強（Mike Fong）助選陣營激戰最後48小時催票固票。南加州資深選舉專家指點，「地方選戰選個人，州級和聯邦席位選政黨」可作爲民眾投票 參考。選舉如同球賽，任何結果都有可能，投票是選民為自己發聲、爭取權益的硬道理。

美國政治選舉對新移民來説是一個新課程。阿罕布拉一位來美30多年的華人 表示，他花了20多年時間，才逐漸摸索出「手中這張票該投給誰」。所以最近接到某候選人助選團隊電話催票，理由是「華人應該團結，華人應該投給自己人」。他反問對方，這位候選人以及他的政黨為華人做了什麽？華人受到不公利益受侵時，這位候選人和他的黨團有沒有、會不會站出來為華人而戰？他表示，這些年加州公共安全、教育理念等等與自己的期望背道而馳，而自己和家人多年都是投票給了這些他們。他苦笑，「自己把槍給別人，讓他們把自己殺死，自食其果」。

從中國經香港移民洛杉磯將近50年的沈先生表示，他還記得當年布希和高爾選舉總統，兩造打得難解難分，在辯論中的一個焦點是政府應該如何使用豐厚的稅收。民主黨候選人認爲政府應該幫助社會上的弱勢族群，稅收應該由政府統一支配，再分配給那些需要的人；共和黨候選人則認爲稅收取之於民，還之於民，豐厚的稅款應該返回納稅人，由他們自由支配，他們或許可以幫助窮人，也可以自用，支配權歸還原主。沈先生表示，投票的決定並不困難，誰的理念和自己最接近就投誰。

多位前華裔民選官員表示，很多美國人長期以來總結出一個不成文的規則：聯邦和州選舉，選黨不選人；地方選舉，選人不選黨。因爲地方選舉沒有黨派之分，黨派影響力非常少，所以選民不會看到民主黨或共和黨團在地方選舉中著力，不會對候選人給與資金和拉票幫助等等。但州級和聯邦選舉則不同，尤其到最後決戰階段，候選人黨團力量是候選人資金和拉票的最大資源，候選人也往往成爲黨團大機器的「螺絲釘」，很難獨立代表某個特別團體的利益，尤其是選票弱勢團體，更與其最大限度爭取選票的目標向左。

一位採訪過八屆美國總統競選的資深媒體人認爲，「當兩個蘋果都不完美的時候，選擇那個爛得比較少」，使用排除法是投票的另一個原則，與自己的理念相距最遠的候選人，首先排除掉，以此類推。

加州多年深藍，民主黨成爲州級和聯邦選戰中的常勝軍，許多地區共和黨版圖每況愈下，不少選民坦言，因爲兩邊力量實在懸殊，大勢底定，所以乾脆不投票。

「不投票最愚蠢」，一位不願透露姓名的華裔民選官員表示，弱勢一方的支持者不投票，結果只能導致强弱雙方差距進一步拉大，最終導致一方獨大而且肆無忌憚。正確的做法，先不問結果，只管去投票，就像一場球賽，努力不一定能夠贏，但一定也有機會；但連場都不上，肯定不會贏。