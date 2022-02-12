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洛縣免費PCR篩檢組 75%民眾不寄回樣本

編譯組／綜合報導 
洛縣提供免費PCR篩檢組，但多數民眾用後卻不寄回樣本。（KTLA）
洛縣提供免費PCR篩檢組，但多數民眾用後卻不寄回樣本。（KTLA）

面對新冠疫情再起，洛杉磯縣府提供大量的免費PCR（生物學核酸檢測）套件給民眾自行篩檢，準確度高於一般快篩套件的抗原比對法。不過PCR採檢後，樣本必須送回實驗室篩檢，24至48小時才能得知結果。但洛杉磯縣現在卻面臨一個頭疼問題：洛縣大批民眾領了PCR套件，卻有四分之三沒有將樣本寄回篩檢，免費的PCR套件不但沒有提高防疫能力，反而浪費公帑。 

洛縣目前除了應民眾申請郵寄PCR套件到府外，還在28個縣立圖書館設置領取站，每天額外發送7000組PCR套件。縣府郵寄到家的PCR套件只占自行領取的38%，但是民眾做完篩檢後，必須將檢體以內附的保溫郵袋以FedEx送回實驗室篩檢，然後才能確知是否感染新冠病毒。 

洛縣衛生服務局局長加利（Christina Ghaly）本周在向縣委會報告時卻指出，民眾拿到套件後寄回樣本的比例只有24%，代表大多數民眾領了PCR套件後，沒有依規定在三至五天內送回樣本，因此縣府正在考慮是否停止發放計畫或縮減發放數量，以避免不必要的浪費。 

加利指出，縣府正在研商提高回郵率的方法，但仍不清楚民眾不願寄回樣本的原因。洛縣家戶篩檢計畫Home Test Collection與發放計畫Pick-Up Testing Kit只供高風險接觸者領取，限制每人一組或每戶兩組。 

加利表示，她們認為未來的篩檢需求將會顯著降低，因此縣府篩檢處所的營運時間，未來幾周可望縮短，某些地點本月底也可能關閉。但她還是呼籲，民眾真的有需要才做篩檢，或申請PCR套件。

篩檢 洛縣 洛杉磯

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