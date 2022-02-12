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確診入院者若續減 洛縣16日或撤室外口罩令

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
有人擔心超級盃賽後感染病例激增，專家不認同。（SoFi Stadium)
有人擔心超級盃賽後感染病例激增，專家不認同。（SoFi Stadium)

據南加州洛杉磯縣公共衛生局提供資訊，11日洛縣COVID-19感染入院患者繼續減少，顯示距離當地鬆綁口罩限制令有積極作用，但另一方面，當地新增感染死亡75例，新增感染者5610例。自洛縣疫情開始至今，總計感染死亡2萬9764例，總計感染者275萬2398例。對於超級盃後病毒傳播形勢，專家表示樂觀。

據州府資料，當天洛縣醫院有COVID-19感染患者2307例，前一天是2464例，其中469例在加護病房，而稍早是492例。

據洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）上周宣布疫情指南，若當地連續七天感染入院患者低於2500例，縣府會考慮進入「激增後」（post surge）階段，將解除室外大型集會，及學校、孩童看護中心室外活動戴口罩限制令。11日（周五）是繼前日入院患者低於2500例後的第二天。費若指出，若洛縣無感染入院患者激增，最早在下周三（16日）或取消室外口罩禁令。她11日再次提醒，已經接種疫苗者仍有必要施打補強針。因為疫苗效力會隨時間弱化，補強針對感染病毒入院治療有最佳防禦作用。

不過，也有人擔心本周日超級盃賽，由於人們大量聚集，或導致洛縣疫情感染病例激增。但一些專家不認同。爾灣加大流行病專家諾伊莫（Andrew Noymer）表示，不相信超級盃賽後會出現病例大量增加。他解釋，在洛縣超過1000萬人口中，僅憑超級盃比賽，不足以額外增加病毒傳播，導致感染大量激增。但也並不意味者由於不同人群聚集，病毒傳播就不會發生。他說，洛縣疫情現在正向著良性發展，且比數周前更好。

南加州大學Keck醫學院傳染病專家Edward Charles Jones-Lopez認為，很難確切知道超級盃賽後病毒傳播程度，但現在與先前不同的是，人們對病毒有了更多免疫力。

洛縣 超級盃 疫情

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