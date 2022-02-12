49區選華人？顧治安 衝擊選票

「如果你不想在光天化日之下被搶被打甚至被殺，而兇嫌可以逍遙法外；如果你不想自己的孩子在學校被灌輸變態性教育，瞞著家長去墮胎或變性；如果你不想無業遊民在你的社區遊蕩、毒品泛濫你的社區；如果你不想政府隨意剝奪你的權力，摧毀你的生計和生活方式；如果你想過一個普通加州 人安居樂業的生活，請投票 給Burton Brink。」

加州第49區眾議員投票日僅剩最後三天，共和黨候選人布靈克（Burton Brink）的競選文宣直搗要害，點明了許多選民近年的關注焦點。多年來深藍的加州49選區，民主黨華裔競選人屢戰屢勝，主要原因包括占比相當高的華人 和亞裔選民繼承了「投給自己人」的傳統。但此次選舉，選民卻面臨不一樣的困境和挑戰：一邊是社區學院教委華裔民主黨競選人方樹強（Mike Fong），一邊是警官背景的共和黨西裔候選人布靈克（Burton Brink），兩造涇渭分明的政治理念，博得各自陣營的鼎力支持。但近年來聖蓋博谷乃至整個加州每況愈下的公共治安，民眾生活中的種種切膚之痛，使得大量選民面臨比以往更爲複雜和艱難的投票抉擇。

到底要「選人唯親」還是「選人唯賢」，黨派特徵、政治理念、同胞優勢，到底哪個是投票的優先考量？

美國選舉的真諦：用選票為自己發出聲音，爭取權益。選民在投票之前，可以先看一些報告和數據：

洛杉磯縣警察局新年出爐的2020／2021年度安全報告稱，洛杉磯縣88個城市和縣屬地（unincorporated area）治安一片紅燈，包括不少華人聚居城市和地區在内，入室盜竊、當街搶劫、武力攻擊和偷車犯罪直線上升，部分城市暴力犯罪率比上年同期增加三到四倍，財產犯罪上升兩位數的城市比比皆是，包括喜瑞都、天普市、核桃市、鑽石吧等傳統治安優良城市，犯罪暴增，怵目驚心。

最引人注目的是，包括喜瑞都、工業市、拉朋地、巴沙迪那、天普市、羅斯密、核桃、鑽石吧、聖迪瑪斯、南艾爾蒙地等華人聚居城市和地區，大部分的暴力犯罪和財產犯罪率均呈雙位數暴增。

一位讀者給本報留言表示，自從民主黨洛縣檢察長賈斯康上任以來，大量釋放監獄囚犯，被捕的竊盗、小偷嫌犯，不是當場釋放，就是象徵性關幾天就放人，甚至凶殺案也前所未有從輕發落，社會治安惡性循環，司法給與犯罪最大的同情，卻讓安分守己普羅大眾的利益作爲代價。該讀者表示，加州和聖蓋博谷每況愈下的治安問題非一日之寒，掌管加州多年的民主黨和民選官員，怎麽向選民和華人解釋？

多位讀者給本報留言表示，許多華人選民對同胞參政給予厚望，多年來用選票和資金給與全力支持，但多年來無論是公共治安、教育還是華人權益的許多提案方面，華裔民選官員不是默不作聲，就是站到華人利益的對立面，完全跌破眼鏡，這難道是華人選民期待的形態嗎？

49選區一位居民表示，她在華人聚居城市居住多年，眼看著別的非華人聚居的社區爭取到世界一流的水上運動中心，全國一流的足球場和公園綠地，綠化一年比一年好，而自己的城市多年來一成不變，最重要的是，自己的城市有最早和最多的加州和聯邦的華裔民選官員，結果距離自己的期望十萬八千里。

此次49區選舉，誰的競選理念最符合自己的利益，最能改變目前的狀況，最可能讓社區變得更好，選民應該擦亮眼睛。