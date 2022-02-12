雙城市長為超級盃打賭 贏家為兒童醫院募款

洛杉磯市長賈西提（右）和辛辛那提市長 PUREVAL 宣布超級盃LVI 打賭。（LA市長辦公室）

洛杉磯 市長賈西 提（Eric Garcetti）和辛辛那提（Cincinnati）市長普雷瓦爾（Aftab Pureval）11日宣布對本周日超級盃 56LVI決賽下賭注。這場比賽是由洛杉磯公羊隊（Rams）和辛辛那提孟加拉虎隊（Bengals）在SoFi體育場舉行的冠軍對決。

賭注有兩個部分，落敗的市長將在即將舉行的公開場合時穿上獲勝球隊的球衣，獲勝的市長將親自為落敗城市的兒童醫院——洛杉磯兒童醫院或辛辛那提兒童醫院——做出貢獻，並鼓勵他們的選民也這樣做。

賈西提市長說：「洛杉磯人奮勇拚搏，我們將有風度地獲勝。我們迫不及待地想看到周日舉辦的超級盃LVI公羊隊獲勝。洛杉磯將向辛辛那提的朋友們展示我們有最大的誠意，一起幫助辛辛那提兒童醫院的孩子們。」

而Aftab Pureval市長說，「在辛辛那提，我們為兒童醫院感到無比自豪，為我們在全球的居民和家庭提供世界一流的護理。這是一個令人難以置信的工作機會。辛辛那提球迷對孟加拉虎和我們的城市充滿熱情，我相信他們會以同樣的熱情投入到這項慈善事業中。」

洛杉磯兒童醫院和辛辛那提兒童醫院都是世界知名的醫療機構，以創新和尖端技術引領兒科健康。

這場賭注的靈感來自堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）和球迷們在美國足球錦標賽（AFC）中戲劇性戰勝水牛城比爾隊（Buffalo Bills）後表現出的同情心。在那次勝利之後，堪薩斯城人們聯合起來，為水牛城兒童醫院籌集了數十萬美元。如今，洛杉磯市長和辛辛那提市長也將與自己的城市一起，將酋長隊的榜樣發揚光大，繼續以同情和慷慨的態度領導市政、服務市民。