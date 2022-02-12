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包機蜂擁南加 塞機直比405公路尖峰期

編譯組／綜合報導
超級盃在即，大量私人包機湧進南加，空中大塞機直比周五下班的I-405號公路。（LAX推特）
超級盃在即，大量私人包機湧進南加，空中大塞機直比周五下班的I-405號公路。（LAX推特）

56屆超級盃將在洛杉磯舉行，由於場地防疫規定放寬，大量外地球迷湧進，特別是聲援客隊孟加拉虎（Cincinnati Bengals）的辛辛那提球迷。大洛杉磯地區的五個機場本來每個周末就已經有3000多架次的起降了，本周末還將增加1500次起降，不但起降時間一刻難求，連停機位一樣塞爆。

單是從辛辛那提飛來洛杉磯國際機場LAX）的民航加班機次就達17班，Delta增飛五班，United Airlines與American Airlines各六班。LAX原本每天就有13萬人次進出，11日開始每日還將增加5萬人次，一直要到14日後才會稍微舒緩。

以私人包機來說，多數的班機會在10日至12日抵達，13日晚間8時至14日凌晨2時離開。因此，這段期間內，不但洛杉磯地區五個機場起降時段塞爆，連停機位都不夠，許多包機得降落下客後，飛到其他機場「停俥」，南加空中塞機的場面直比周五下班的I-405車流。

 關於起降時間，聯邦航空管理局（FAA）原本就有一套管理系統，即簡稱FBO的fixed-based operator。因應超級盃賽事，南加FBO的預約時段放寬到2月6日至14日，只有約到時段的班機才能在南加起降。

 但是解決了起降問題，還有停機的問題呢？ LAX、Hollywood Burbank、Van Nuys、Hawthorne、Long Beach只有750個停機位，停不下的飛機只能降落下客後，飛到Santa Ana、Santa Monica或Ontario去過夜。

搭一般民航客機的球迷可能會好奇，私人包機到底有多貴，答案是其實還好。以拉斯維加斯飛往洛杉磯為例，六人座飛機單程總價5000元，12人座為1萬5000元。30人的中型包機每人每趟300元。

洛杉磯國際機場 南加 LAX

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