觀賞超級盃 防疫不可忘

超級盃倒計時，聚會觀看比賽應採取各種安全措施。（Getty Images）

洛杉磯縣公共衛生局2月10日（周四）確認81例新增死亡病例，6276例新增感染病例，目前共有2464 名新冠患者住院。距離超級盃比賽還不到三天，公共衛生局提醒居民，全縣新冠傳播率仍然很高，居民在計劃參加比賽、或與家人朋友在娛樂場所聚會觀看比賽時應採取安全措施。預防新冠重症的最佳方法，是在符合條件的情況下盡快接種疫苗 和加強針。

建議進行較小的聚會，因為不同的家庭混合會增加感染風險。如果可能，人們應該將電視移到戶外或在戶外提供食物和飲料；如果無法舉行戶外超級盃聚會，建議改善室內空間的通風，包括使用風扇或便攜式空氣淨化器、打開窗戶或空調。

居民還應考慮在賽前進行快速檢測 ，尤其與未接種疫苗者或患重病風險較高的人聚集在室內時，快速測試包括非處方自檢，可在15至30分鐘內得到結果。

居民與未接種疫苗者、疫苗狀態未知或風險較高的人在室內或擁擠空間聚會時，佩戴升級口罩 可以增加更強的保護，包括N95、KN95 或 KF94 等口罩。據CDC最近一項研究，戴口罩者檢測結果呈陽性的機率顯著降低。佩戴N95/KN95口罩能提供最好保護，與不戴口罩者相比，檢測結果呈陽性的機率降低83%，外科口罩檢測結果呈陽性的機率低66%。

如果有人生病或檢測呈陽性，應該待在家裡，不要參加比賽或聚會，以確保家人和朋友的安全和健康。參加 SoFi 體育場或會議中心超級盃活動的人需要戴上口罩，並在參加活動前驗證疫苗接種狀態或提供陰性檢測結果。