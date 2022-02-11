「翡翠之火」毀150畝地 拉古納灘解除撤離令

橙縣拉古納海灘（Laguna Beach）地區2月10日凌晨爆發一場森林大火。（KTLA5）

南加橙縣 拉古納灘市（Laguna Beach）2月10日（周四）凌晨爆發一場森林大火，這場命名為「翡翠之火」（Emerald Fire）的大火已經燒毀約150畝的土地，附近房屋曾受到大火威脅，當局發布撤離命令，疏散命令於當天下午解除。起火原因仍在調查中。

據橙縣消防局局長芬內西 (Brian Fennessy) 10日發布的消息，大火於當天凌晨4時過後在翡翠灣社區 （Emerald Bay community）附近發生，已經燒毀約150畝的土地。當天下午3時，大火被控制了10%。

四架空中加油機、五架灑水直升機、超過75台發動機、十個小組和四名手勤人員對火災執行救災。芬內西表示，這是目前加州 唯一的火災，消防資源豐富，非常有信心處理這場大火。芬內西說，起火原因仍在調查中，該地區有電力線，現場有救火隊。

起火原因仍在調查中，該地區有電力線，現場有救火隊。（KTLA5）

根據拉古納灘市新聞稿，火災發生後當局發布 Irvine Cove和翡翠灣北部、南部居民立即撤離的命令，同時向北拉古納 (North Laguna) 的所有居民發出自願疏散警告，其中包括Broadway以北的所有居民。新聞稿稱，附近房屋受到這場叢林大火的威脅。疏散命令於當天下午解除。截至發稿前，自願疏散警告仍然有效。

當局發布撤離命令，疏散命令於當天下午解除。（KTLA5）

疏散區的居民被要求在返回家園時保持耐心，儘管取得進展，但由於風況和其他因素，火災仍然很危險。芬內西說，在安全之前，不允許居民進入。

當局發布撤離命令，疏散命令於當天下午解除，起火原因仍在調查中。（KTLA5）

太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）曾因火災雙向封閉，但後來又重新開放。撤離人員被告知沿太平洋海岸公路向南離開火災地區，位於 Irvine Alfonso 101 號的 Los Olivos 社區中心開設了一個疏散中心。根據學區 的一條推文，拉古納灘聯合學區的所有學校周四關閉。受火災影響地區的橙縣公園和加州州立公園仍然關閉。