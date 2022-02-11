我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

超級盃維安 500國安特勤出動

記者丁曙／綜合報導
國安部長馬約卡斯（右）在地方警長陪同下視察超級盃足球場。（國安部公共事務室）
國安部長馬約卡斯（右）在地方警長陪同下視察超級盃足球場。（國安部公共事務室）

本周日開打的美式足球超級盃（Super Bowl 56 LVI）已上升為國家和國際性重大事件，國土安全部（DHS）本周來訪洛杉磯，與地方治安首長和國家足球聯盟 (NFL)官員會面，審查安全方案和行動計劃，調派500特勤人員，提供海空陸地反恐防爆一切資源，確保比賽有條不紊，球員球迷安全無恙。

國安部和地方警消首長在超級盃足球場大合影。（國安部公共事務室）
國安部和地方警消首長在超級盃足球場大合影。（國安部公共事務室）

國安部長馬約卡斯（Alejandro N. Mayorkas）說，正在與聯邦、加州和地方治安夥伴合作，為國家足球聯盟、英格伍市（Inglewood）和加州提供運作和技術支持，確保該項全國性大賽波瀾不驚。但維安需要團隊努力，請人人謹記「見疑必報」（if you see something, say something）。

 為確保今年超級盃萬無一失，國土安全部調動了500多名安全人員，提供空中和海上資源，化學、生物、放射、核子和爆炸物探測技術，場地、網絡和基礎設施安全評估，情報分析和威脅評估，為各級維安夥伴提供實時戰情報告。

與以往超級盃大賽一樣，國土安全部執行風險評估，並將該場賽事歸類為「特殊事件評估等級」 (SEAR) Level1，確定賽事具有國家和國際性的重大意義，需要廣泛的聯邦支持。

國安部屬下多個機構正在與加州和地方夥伴，以及國家足球聯盟合作開展一系列舉措，以確保超級盃LVI的安全。在反恐防爆方面，海岸防衛隊 (USCG)提供爆炸物探測犬隊和海上安全資產。打擊大規模殺傷性武器局(CWMD)提供項目專家和技術，檢測和預防與大規模殺傷性武器相關的潛在威脅。海關和邊境保護局 (CBP) 提供航空安全、視頻監控，以及對車輛和貨物的非侵入式檢查。CBP官員將掃描進入體育場的車輛和貨物是否帶有違禁品，如毒品、武器和爆炸物，該局在打擊人口販運和假冒商品走私活動發揮了關鍵作用。

在技術支援方面，網絡和基礎設施安全局 (CISA)正在與聯邦、州和地方當局合作，以識別、評估和減輕洛杉磯關鍵基礎設施的風險。CISA還充當支持該活動的民間通信公司的聯絡人。CISA 與州和地方合作夥伴進行了網絡安全漏洞評估、多次規劃演習和防彈安全研討會。

在物資支援方面，聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 正在提供移動式應急響應支持 (MERS)，確保州和地方安全人員在緊急情況下能夠迅速與聯邦夥伴協調。MERS提供應對自然或人為事件或恐怖主義行為所需的移動電信、運營支持、生命支持和電源動力。

在維護知識產權方面，移民海關執法局 (ICE)和國土安全調查局 (HSI)已向球賽所在地的英格伍市，派遣了一個專職工作組識別和打擊人口販運，以及知識產權執法小組。CBP 和 HSI 將針對遊戲相關運動服裝的假冒供應商和商家開展行動。這些操作有助於確保粉絲收到官方的和安全的紀念品。

國安部長馬約卡斯（右三）和地方治安首長討論超級盃足球賽安保方案。（國安部公共事務...
國安部長馬約卡斯（右三）和地方治安首長討論超級盃足球賽安保方案。（國安部公共事務室）

超級盃 足球 加州

上一則

觀賞超級盃 防疫不可忘

延伸閱讀

超級盃帶旺旅遊 Airbnb網上搜尋激增20倍

超級盃帶旺旅遊 Airbnb網上搜尋激增20倍
華郵：拜登將提議聯邦員工加薪4.6%

華郵：拜登將提議聯邦員工加薪4.6%
史上最「熱」超級盃 洛杉磯氣溫恐逾90度

史上最「熱」超級盃 洛杉磯氣溫恐逾90度

香港公務員須完成國安培訓 才能通過試用

香港公務員須完成國安培訓 才能通過試用
超級盃帶旺洛杉磯旅遊 Airbnb網上搜尋激增2000%

超級盃帶旺洛杉磯旅遊 Airbnb網上搜尋激增2000%
史上最「熱」超級盃 洛杉磯高溫達90℉

史上最「熱」超級盃 洛杉磯高溫達90℉

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光