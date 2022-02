超級盃維安 500國安特勤出動

國安部長馬約卡斯(右)在地方警長陪同下視察超級盃足球場。(國安部公共事務室)

本周日開打的美式足球超級盃 (Super Bowl 56 LVI)已上升為國家和國際性重大事件,國土安全部(DHS)本周來訪洛杉磯,與地方治安首長和國家足球聯盟 (NFL)官員會面,審查安全方案和行動計劃,調派500特勤人員,提供海空陸地反恐防爆一切資源,確保比賽有條不紊,球員球迷安全無恙。

國安部和地方警消首長在超級盃足球場大合影。(國安部公共事務室)

國安部長馬約卡斯(Alejandro N. Mayorkas)說,正在與聯邦、加州 和地方治安夥伴合作,為國家足球聯盟、英格伍市(Inglewood)和加州提供運作和技術支持,確保該項全國性大賽波瀾不驚。但維安需要團隊努力,請人人謹記「見疑必報」(if you see something, say something)。

為確保今年超級盃萬無一失,國土安全部調動了500多名安全人員,提供空中和海上資源,化學、生物、放射、核子和爆炸物探測技術,場地、網絡和基礎設施安全評估,情報分析和威脅評估,為各級維安夥伴提供實時戰情報告。

與以往超級盃大賽一樣,國土安全部執行風險評估,並將該場賽事歸類為「特殊事件評估等級」 (SEAR) Level1,確定賽事具有國家和國際性的重大意義,需要廣泛的聯邦支持。

國安部屬下多個機構正在與加州和地方夥伴,以及國家足球聯盟合作開展一系列舉措,以確保超級盃LVI的安全。在反恐防爆方面,海岸防衛隊 (USCG)提供爆炸物探測犬隊和海上安全資產。打擊大規模殺傷性武器局(CWMD)提供項目專家和技術,檢測和預防與大規模殺傷性武器相關的潛在威脅。海關和邊境保護局 (CBP) 提供航空安全、視頻監控,以及對車輛和貨物的非侵入式檢查。CBP官員將掃描進入體育場的車輛和貨物是否帶有違禁品,如毒品、武器和爆炸物,該局在打擊人口販運和假冒商品走私活動發揮了關鍵作用。

在技術支援方面,網絡和基礎設施安全局 (CISA)正在與聯邦、州和地方當局合作,以識別、評估和減輕洛杉磯關鍵基礎設施的風險。CISA還充當支持該活動的民間通信公司的聯絡人。CISA 與州和地方合作夥伴進行了網絡安全漏洞評估、多次規劃演習和防彈安全研討會。

在物資支援方面,聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 正在提供移動式應急響應支持 (MERS),確保州和地方安全人員在緊急情況下能夠迅速與聯邦夥伴協調。MERS提供應對自然或人為事件或恐怖主義行為所需的移動電信、運營支持、生命支持和電源動力。

在維護知識產權方面,移民海關執法局 (ICE)和國土安全調查局 (HSI)已向球賽所在地的英格伍市,派遣了一個專職工作組識別和打擊人口販運,以及知識產權執法小組。CBP 和 HSI 將針對遊戲相關運動服裝的假冒供應商和商家開展行動。這些操作有助於確保粉絲收到官方的和安全的紀念品。