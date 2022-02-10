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加州健保系統出包 許多病人快兩周拿不到處方藥

編譯組／綜合報導 
加州健保Medi-Cal碰上大麻煩，許多人快兩周拿不到處方藥，可能危及生命。（美聯社）
加州健保Medi-Cal碰上大麻煩，許多人快兩周拿不到處方藥，可能危及生命。（美聯社）

加州健保Medi-Cal今年元旦正式上路，但是原本預計能夠取代聯邦醫療補助（Medicaid，白卡）的加州健保，卻在處方藥發放系統上出了大問題，有些病人拿不到藥，甚至已停藥兩周，可能導致生命危險。 

加州政府原本宣稱，Medicaid認可的慢性病處方簽，將會在180天內自動轉移到Medi-Cal Rx系統內，但事實上不但沒有，而且承包Medi-Cal Rx的Magellan Health還因為人力短缺，導致許多病患拿不到藥。 

加州健保Medi-Cal在州長紐森的大力推行下，終於在今年上路。紐森宣稱加州健保的藥物配送Medi-Cal Rx可以幫加州省下4億1400萬元經費，還能讓病患獲得更低廉的藥物。加州依靠Medicaid取得慢性病處方藥的病患人數約達1400萬人。 

但是加州最終決定由單一醫療企業Magellan Health負責Medi-Cal Rx的結果，卻是這場混亂的最大原因。第一，因為新冠病毒的Omicron病株肆虐，Magellan Health的220名員工有100人居家避疫；第二，理論上元旦前就會轉移完成的處方藥許可，事實上並未轉移，導致許多病患拿不到藥，因為藥房無法獲得原處方籤的認證許可。 

根據眾議會聽證會的資料，Magellan Health的客服人員單是在2月1日至4日間，就接聽了8萬1000通申訴電話，許可110萬份處方藥物的使用，總價達13億元。同時，因為加州政府的行政疏失，導致許多原本合法的藥物，變成不能發放的禁藥，最後Magellan Health必須重新申請9萬5000種藥物的許可。 

儘管藥師、病患抱怨連連，但眾議會預算委員會委員Joaquin Arambula在主持完加州健保Medi-Cal的聽證會後卻表示，「我相信一定有條路可以讓加州健保順利上路」。加州政府負責Medicaid的醫療官Jacey Cooper也說，她們每天與Magellan Health開會檢討，目前已經能讓原處方藥在24小時內重新獲得許可，另外藥局也獲得緊急處份權，可以自行先發放兩周的藥物。 

但在聖地牙哥與河濱縣設有17間分店的Neighborhood Healthcare，其醫療長James Schultz卻直言，許多病患需要抗血栓藥、抗生素才能活命，當下的癥結在如何讓他們活命。而且James Schultz抱怨，他們藥師打到Magellan Health的電話都被轉接給一般客服，對方根本不能解決問題。 

另一名在Venice Family Clinic服務的藥劑主任Sharon Ng也向洛杉磯時報抱怨，州政府官員都說，她們可以用置換碼（override code）略過系統安檢，直接發藥給病患，但是她們就是有時可以、有時不行，而且Magellan Health的客服根本無法解決問題，應該設立藥師專線。 

洛時還採訪的兩名碰到問題的病患，其中一位是住在聖地牙哥Oceanside的Marilyn Bloomer。她患有「肥大細胞活化綜合症」（MCAS），需要抗組織胺藥物可多替芬（ketotifen）才能免於過敏，但她先前就拿不到藥，後來雖然拿到五天份的緊急處方，但誰知道吃完後還有沒有藥。另一名住在北加州Redding的變性人，則因為拿不到避孕藥，導致月經連續11天流血不止。

加州 健保 Medicaid

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