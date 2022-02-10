州長背書方樹強 期許順利接棒周本立

加州第49選區眾議員候選人方樹強獲得州長紐森背書。（競選總部）

加州眾議員 第49選區2月15日特別選舉進入倒計時，州長紐森（Gavin Newsom）8日宣布為該選區民主黨候選人方樹強（Mike Fong）背書，期待他順利接棒前眾議員周本立（Ed Chau），繼續為聖蓋博 谷選民服務。

據方樹強競選總部經理李天然提供的消息，紐森州長對這場選舉發表了背書聲明，他指出，「方樹強將成為州眾議會中聖蓋博谷地區的有力代言人。他的經驗和職業道德將使他的工作更有效。我們可以期待他推進創造就業機會、改善學校、保護社區環境和最弱勢群體的政策。我敦促各位選民，在2月15日（星期二）或之前，與聖蓋博谷領袖們一起，投票支持方樹強進入加州眾議會。」

此外，方樹強已經獲得國會眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、高野（Mark Takano），加州參議員潘君達（Richard Pan）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），以及加州政府、參眾議會、洛杉磯縣市、地方城市等多位民選官員背書。

加州第 49 選區特別選舉將於2月15日（星期二）舉行，但洛杉磯縣選務局自1月14 日起已向選民郵寄選票。有關投票更多信息，請訪問：MikeFong.org/Vote。