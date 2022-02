加州49選區眾議員補選 方樹強對決布林克 初選即決選 任期至12月

洛杉磯民主黨全力為方樹強(後排左三)助選。(方樹強競選總部)

加州 第49眾議員 選區特別選舉將於2月15日舉行,由於此次選舉只有兩位候選人,投票結果必有一人「得票過半」(More than half of the total)。所以,下周二的選舉既是初選也是決選,一戰定勝負,不再舉行4月複選。

加州州長紐森(Gavin Newsom)曾在2021年12月10日發佈公告,宣布加州第 49眾議員選區特別選舉將於2022年2月15日初選, 4 月19 日複選。對此,洛杉磯縣選務處官員Mike Sanchez在 9日解釋,去年底加州州務卿辦公室的補選規劃,基於這場特別選舉估計會有兩位以上的候選人,有可能在初選時無人得票過半,所以,將有兩名最高票進入4 月19日複選。然而,此次選票上只有兩位候選人,其中必有一人得票50%+1,拿下過半選票,2月15日一戰可以決出勝負。

Sanchez強調,2月15日選舉,僅限於完成周本立留下的任期,到今年12月為止。如果要取得未來兩年的完整任期,仍然要參加6月7日加州初選及11月決選。

加州眾議員第49選區是加州唯一亞裔居民過半的州眾議員選區。去年下半年傳聞該選區州眾議員周本立(Edwin Chau)將轉任洛杉磯縣高院法官(Superior Court Judge)時,確實有多人表達參選意向。在民主黨 陣營,至少有洛杉磯社區學院學區理事方樹強(Mike Fong)、聖蓋博市議員卜君毅(Jason Pu)、聖蓋博谷水區理事黃泰平(Thomas Wong),服務業僱員國際工會(Service Employees International Union)組織者Frank Torres等人。後來,經過黨內協調,確定支持方樹強一人參選,其他人退出。

過去30年,該選區一直是深藍鐵票區,州眾議員辦公室也由民主黨人一手包辦,尤其最近20年還選出了三位華裔州眾議員趙美心、伍國慶、周本立,因為民主黨登記選民和亞太裔人口占大多數,生態結構決定了選舉結果。在2018年11月和2020年11月兩次大選中,周本立皆以絕對優勢連任成功,大勝共和黨挑戰者布林克(Burton Brink)。

這次加州眾議員第49選區補選,由民主黨新人方樹強(Mike Fong)對決共和黨老人布林克(Burton Brink),由於該選區政治生態並無顯著變化,預期選舉結果也不會意外。