加州49選區眾議員補選 方樹強對決布林克 初選即決選 任期至12月

洛杉磯民主黨全力為方樹強（後排左三）助選。（方樹強競選總部）

加州 第49眾議員 選區特別選舉將於2月15日舉行，由於此次選舉只有兩位候選人，投票結果必有一人「得票過半」（More than half of the total）。所以，下周二的選舉既是初選也是決選，一戰定勝負，不再舉行4月複選。

加州州長紐森（Gavin Newsom）曾在2021年12月10日發佈公告，宣布加州第 49眾議員選區特別選舉將於2022年2月15日初選， 4 月19 日複選。對此，洛杉磯縣選務處官員Mike Sanchez在 9日解釋，去年底加州州務卿辦公室的補選規劃，基於這場特別選舉估計會有兩位以上的候選人，有可能在初選時無人得票過半，所以，將有兩名最高票進入4 月19日複選。然而，此次選票上只有兩位候選人，其中必有一人得票50%＋1，拿下過半選票，2月15日一戰可以決出勝負。

Sanchez強調，2月15日選舉，僅限於完成周本立留下的任期，到今年12月為止。如果要取得未來兩年的完整任期，仍然要參加6月7日加州初選及11月決選。

加州眾議員第49選區是加州唯一亞裔居民過半的州眾議員選區。去年下半年傳聞該選區州眾議員周本立（Edwin Chau）將轉任洛杉磯縣高院法官（Superior Court Judge）時，確實有多人表達參選意向。在民主黨 陣營，至少有洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）、聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu）、聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong），服務業僱員國際工會（Service Employees International Union）組織者Frank Torres等人。後來，經過黨內協調，確定支持方樹強一人參選，其他人退出。

過去30年，該選區一直是深藍鐵票區，州眾議員辦公室也由民主黨人一手包辦，尤其最近20年還選出了三位華裔州眾議員趙美心、伍國慶、周本立，因為民主黨登記選民和亞太裔人口占大多數，生態結構決定了選舉結果。在2018年11月和2020年11月兩次大選中，周本立皆以絕對優勢連任成功，大勝共和黨挑戰者布林克（Burton Brink）。

這次加州眾議員第49選區補選，由民主黨新人方樹強（Mike Fong）對決共和黨老人布林克（Burton Brink），由於該選區政治生態並無顯著變化，預期選舉結果也不會意外。