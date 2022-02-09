利率看漲沒降溫 買家連夜排隊搶房

南加州某新樓盤上市，促使民眾連夜排隊搶房。（讀者提供）

近日貸款利率 漸趨上漲，聯準會明確表示今年利率還將上升。有不少民眾鑑於高房價 ，打算等房價增長放緩再入市。然而目前房市卻呈另一番景象，絲毫沒有降溫跡象。近日在河濱縣門尼菲市（Menifee）一新樓盤開售時，竟有民眾連夜排隊搶房，宛如黑色星期五搶購盛況。

房地產經紀Evan指出，近日在門尼菲市名叫Sky View的新樓盤開賣，前一晚就有很多買家來排隊看房。每個人都帶著躺椅，可謂「有備而來」。Evan表示，該建築商不競價，也不加價，因此就得排隊搶。這裡的房子為獨棟屋，價格在65萬5000元至72萬3000元之間。Evan在安大略（Ontario）負責的新樓盤第三期一上市，也是兩天就賣光，其中不乏華人買家。安大略的房子也是獨棟屋，價格在67萬至72萬元之間。

南加州某新樓盤上市，促使民眾連夜排隊搶房。（讀者提供）

另一位房產經紀Amy指出，奇諾（Chino）一個新樓盤上市，排隊看房者不下200人。另一新樓盤上市，半小時就聚集了100多位看房人，放出三個新房，最終三個由全現金買家買到。西柯汶那（West Covina)市一棟房屋近期收到破紀錄的120個出價（Offer）。Amy表示，最近這樣搶房的案例還有很多，房市實在太熱了。

華人地產專家袁立功說，今年2、3月房市的搶購熱潮將更明顯。主要有兩個原因，一是房源少，二是民眾想要在利率真正上漲前抓緊時間入場搶房；從感恩節、聖誕節到過年，冬季市場的房源一般會更少一些；其次是有民眾想在3月份聯準會宣布漲息前儘快入場搶購。他認為聯準會今年可能會漲四次利率，分別在3月、6月、9月和12月，每次漲幅0.25%。

袁立功認為，利率上漲會讓房市慢慢降溫。不過即使今年會漲四次，且一年漲幅達1%，但對條件好的貸款人最多也只是5%至6%的貸款利率，在歷史上不算高。1990年代買房時，貸款利率都是10%以上。

民眾目前在房源不多下搶房，導致南加州房價比去年同期大幅上漲，而銷售量下滑。根據加州地產經紀協會（California Association of Realtors）今年1月公布的數據，南加州12月房屋銷售量與去年同期相比下降10.7%，房價卻上升15.4%。

全美地產協會國際課程教師吳程遠分析說，房市火熱，除了投資人對利息上漲消息感到憂慮外，通貨膨脹的速度、建材成本的上漲，與房屋依然供不應求等因素，都讓投資人想要抓緊入場。「房價持續上漲也帶動產業稅上升，入場的時機若太晚，產業稅也將成為房屋持有人長期的沉重負擔。在這波疫情中，疫苗接種比率提高，讓不確定的因素降低，讓許多民眾對於未來經濟前景持樂觀態度，而在投資晚不如早的心態下，對於房市有推波助瀾的效果。」

吳程遠還表示，在股市混沌不明的情況下，股民更多關注房地產這種保值性高的資產，也促使部分投資人將股市資金轉移至房市。