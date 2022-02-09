中國海關嚴查 華人代購業面臨寒冬

中國海關嚴查個人進口商品，華人代購業面臨寒冬。（Unsplash.com）

對於一些在美國從事代購行業的華人 來說，近兩年的新冠疫情 讓他們的生意幾番起落，如今更是面臨從未有的寒冬。據知情人士透露，因為中國海關一些口岸最近嚴查，導致寄往國內的大量貨物都被扣押在海關，無法放行。

華人楊女士在洛杉磯 從事代購行業多年，好口碑讓她積累了幾千名遠在中國的客戶，往年生意好的時候年收入都在二、三十萬元左右，但疫情開始後，楊女士表示，代購生意經歷了幾番起落。

疫情爆發初，每日驚人的新增病例數據，讓中國顧客對來自美國的商品望而卻步，擔心收到的貨物會攜帶新冠病毒。楊女士說，那時代購生意幾乎完全停止，她自己也害怕感染病毒，不敢去商店採購。幾個月後，人們逐漸習慣疫情生活，另方面，中國消費者無法出國購買奢侈品，代購業在這樣大環境下又逐漸恢復往日生意。

但就在最近幾個月，正值美國購物季折扣眾多，也是代購生意最好的時候，楊女士寄往中國的大量奢侈品卻被扣押在海關，無法正常入境。楊女士說，她遭遇從未有過的困境，投入大量資金購買奢侈品，顧客因收不到貨要求退錢，使她進退兩難，不知如何是好。

據知情人士A先生透露，中國海關明文規定，奢侈品不能以零售方式進口，因此很多代購商品往往都是通過瞞報入關。 A先生說，之前有些奢侈品通過香港人肉方式帶進大陸，但現在因為疫情，香港進入大陸十分不便，這個渠道近兩年基本停止。

A先生說，洛杉磯大量代購商品以往都通過中國青島口岸入境，「青島當時是全國最大口岸，每年貨量都排在最前面。」但自2020年7、8月開始，青島海關多次發現申報物品與實際不符，比如申報保健品，其實卻是包，因此中國海關總署下令嚴查。到了去年6、7月份，青島海關的大門基本上對代購行業關閉。

自青島口岸嚴查以來，很多代購貨物都運往上海，直接導致最近幾個月上海口岸也進行嚴查。 A先生說，上海口岸入關的商品有品類要求，包括衣服、鞋子、包三類，其他東西不能清關，但自青島口岸被封殺後，很多快遞公司就把化妝品、保健品都混在大箱裡一起發往上海，結果海關查一箱是一箱，引起相關部門關注，如今上海口岸也幾乎對代購行業關上了大門。

A先生補充，代購行業涉水很深，其實一直都在打法律的擦邊球，因為涉及進口商品關稅的問題。除了中國海關最近嚴查導致大量商品無法入境之外，因為疫情，美國飛往中國的貨航大量減少，導致貨物積壓無法運輸，這也是目前代購行業、快遞行業面臨的大難題。