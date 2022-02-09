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新冠傳播率仍高 洛縣不鬆口罩令

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
洛縣堅持執行口罩強制規定，因為新冠病毒傳播率仍很高，每日死亡率也繼續攀升。（Unsplash.com）
洛縣堅持執行口罩強制規定，因為新冠病毒傳播率仍很高，每日死亡率也繼續攀升。（Unsplash.com）

南加橙縣、內陸帝國和聖地牙哥等縣都將於2月16日放寬口罩令，為何洛杉磯縣仍嚴格執行之前的口罩強制規定？因為相關數據表明，洛縣的新冠病毒傳播率仍然很高，每日死亡率也在繼續攀升。

根據周一公布的數據分析，洛縣上周平均每天有72例新冠死亡病例，這是11個月以來的最高數字。與該州其他地區相比，洛縣因為貧困率相對較高且住房擁擠，都加速了病毒傳播。因此洛縣目前正在採取更加謹慎的方式來放寬對接種疫苗者的口罩令，並指出只有達到兩個標準，才能在未來幾周或幾個月內放寬口罩要求。

首先，一旦新冠住院人數連續七天降至2500人以下，洛縣將取消戶外大型活動的口罩要求，例如好萊塢露天劇場、道奇體育場、SoFi 體育場和洛杉磯紀念體育館，以及托兒所和 K-12 學校的戶外空間。這項標準是在與洛縣醫院協商後制定的，醫院同意可在新冠住院患者少於2500人的情況下恢復大部分常規手術。Omicron變種病毒激增期間，整個南加州的醫院都處於緊張狀態，一些預定的手術和程序曾被迫取消。

從目前來看，洛縣已無法在周日的超級盃比賽中達到這一門檻，但可能會在之後不久實現。根據8日（周二）公佈的數據，截至周一，洛縣醫院有2702名新冠陽性患者，與一周前的1月31日相比下降了27%，當時醫院有3710人。

其次，在連續兩周記錄到 CDC 定義的中度新冠病毒傳播率或低於中度之前，洛縣當地的室內口罩規定不會被取消。要達到這一級別，該縣的病例率必須連續兩周降至每10萬人中50病例以下，並且陽性檢測率要低於8%。

洛縣上周的陽性檢測率已降至8%以下，截至周一為5%。但病例率在低於目標前還有一段路要走，為了實現這個目標，洛縣必須連續兩周每天紀錄約700名病例，按照現在的情況，很難預測洛縣能在多長時間內實現這一目標。

儘管洛縣的病例率和住院人數正在下降，但死亡人數仍在上升，因為新感染者需要時間才會患重病並最終死亡。衛生官員警告說，在傳播率仍然很高的情況下，人們仍應採取預防措施以避免被感染，尤其是那些仍未接種疫苗的人，以及一旦出現突破性感染且易患重症的人，例如老年人和有潛在健康狀況的人。

洛縣 口罩 檢測

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