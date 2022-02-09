洛縣確診日增4198例 51死

洛縣公共衛生局局長費若表示，接種疫苗仍是首要任務。（LAC－USC）

據城市新聞社，儘管加州州府決定下周針對完全接種疫苗 者取消戴口罩 新規，但洛杉磯縣對現行疫情期間室內必須戴口罩規定仍維持不變。不過，洛縣 縣政委員巴格（Kathryn Barger）8日對先前要重新評估當地防疫規定說法予以更正，認為此舉會令民眾混淆。

巴格表示，根據縣公衛局提出的逐步取消口罩禁令步驟，意味著洛縣在5月前，會一直維持現行口罩禁令。上周，縣公衛局局長費若發布了放寬口罩禁令標準，表示若要在室外大型活動、學校及孩童護理中心室外活動放寬口罩禁令，須在全縣範圍連續七天，入院感染病患數低於2500例。截至8日，縣醫院感染入院患者數是2702例。

8日當天，洛縣新增感染死亡51例，新增感染4198例。加護病房重症患者547例，而前一天是592例。當天滾動平均日檢測陽性率是5%，與前一天相同。自南加疫情開始以來，洛縣感染死亡總計2萬9506例，感染總計273萬5688例。

費若8日表示，一旦洛縣提供五歲以下孩童開始接種疫苗，並持續八周，縣府將考慮取消必須戴口罩規定。她說，工作或在2月末開始。縣政委員巴格也認為，州府與縣府關於取消室內戴口罩規定存在差異，也給民眾帶來混淆和不安。州府於7日宣布自15日開始，一些室內場合，接種疫苗者可以不戴口罩。這項決定是州長根據冬季感染高峰期後全州範圍感染率下降65%、及住院患者數穩定的前提下作出的。

費若指出，她知道民眾面對不同避疫要求，會產生焦慮和不安。但她強調，新冠（COVID-19）病毒在社區傳播仍然處於高位，加強疫苗接種仍是首要任務。她也承認，洛縣疫情傳播指標正在迅速改善，「數字正在下降」。