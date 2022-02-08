西聖谷華人手機店大白天遭劫…已被搶3次

聖蓋博谷西區一家手機店1月26日發生搶劫案，這家手機店已被搶了三次。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷西區一家華資手機 店，1月26日（周三）發生搶劫案，兩名嫌犯光天化日下闖進這家手機店，當著店員的面一腳踢碎櫥櫃玻璃，並搶走多部手機。多名華人 案發時聽到店員大聲呼救。據瞭解，這家手機店已被搶三次。

被搶劫的華人手機店位於一家華資超市門口，平日裡出入的絕大多數都是華人。超市一名華人警衛目擊了當天的案發過程。據他陳述，1月26日下午3時08分，兩名可疑的西裔男子先進入超市，「職業敏感告訴我，他們十分可疑，一直東張西望，神態與常人不一樣，這兩人也發現我在注意他們，很快就離開超市。」

警衛人員回憶，十幾分鐘後，他突然聽到超市門口手機店的女店員大聲喊叫，「她叫得很響，警衛警衛，我開始以為是店員與顧客發生爭執，就趕緊跑過去。」警衛在奔跑過程中，聽到玻璃敲碎的巨響，感覺事態不妙，就一邊跑一邊吹響了口哨，「我當時看到手機店裡兩名西裔男子，就是剛才在超市東張西望的人，他們一看到我，就像兔子一樣撒腿就逃，速度非常快，手上拿著搶來的手機盒。 」

奪門而出的嫌疑人迅速跳上在停車場等候的SUV 車，警衛說，「陽光下看上去應該是一部灰白色的車，兩人一跳上車，車很快就開走，明顯是有人在接應他們。」據一名當時也在現場的華人顧客透露，案發前這部SUV車上共有三人，其中兩人下車前特意換了一套衣服，再進入超市。

案發後店員迅速報警，警方在第一時間趕到現場。警衛描述手機店被搶後的場面，地上全是碎玻璃，從監控視頻看，案發時嫌疑人是用腳踹碎了玻璃櫃檯並搶走手機。

目前超市負責人與手機店都不願接受採訪，同時不願公開商店具體信息，擔心影響生意。但現場多名目擊者，包括超市營業員，紛紛表示聽到案發時玻璃敲碎的巨響，以及手機店店員大聲呼救。

附近一家華人店舖的店員當時透過玻璃窗，目擊手機店內的搶劫過程，至今心有餘悸，「兩名嫌疑人在手機店逛了一會，後來發現店內只剩一名店員，就開始用腳踹櫃檯玻璃，直接搶走手機，速度非常快。」據這名知情者透露，「這家手機店已被搶劫三次，前兩次是半夜敲碎店門玻璃，這次是大白天直接上門明搶，膽子也太大了。」知情者抱怨附近治安一直不好，不法分子知道華人現金多，都是衝著搶華人來的。

案發後記者走訪劫案現場，發現手機店正對著停車場的大門已關閉，目前只開著位於超市裡的一扇側門，旁邊商家告知，劫案發生後，該手機店就採取這種方式接待顧客，為保護安全只開側門營業。