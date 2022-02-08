我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

退籍資料中未發現名字 谷愛凌沒放棄美國籍

本報記者／洛杉磯報導
谷愛凌在中國民眾心中的好感倍增，不僅滑雪實力強，還是學霸、顏值高的美少女。(聯合新聞網)
谷愛凌在中國民眾心中的好感倍增，不僅滑雪實力強，還是學霸、顏值高的美少女。(聯合新聞網)

近日代表中國隊的超新星滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）深受中國民眾青睞。大家在關注其北京冬奧會賽場成績的同時，對她的國籍也議論紛紛，十分好奇。中國媒體大肆宣傳她棄美籍加入中國國籍，然而資料顯示，谷愛凌並未脫離美籍。

目前對谷愛凌國籍的話題，中國媒體的普遍報導是：「2019年6月6日，谷愛凌在社交媒體公開宣布加入中國國籍。」眾所周知，中國不承認雙重國籍，如果谷愛凌加入了中國國籍，就意味著她要放棄美國國籍。

然而並沒有資料顯示谷愛凌放棄美國國籍。美國「聯邦公報」(Federal Register)每年每季都會公佈該季放棄美國國籍者的名單。但2019至2020年間，名單中並未發現谷愛凌的名字，說明她並未脫離美國國籍。

此外，根據美國國務院關於放棄美籍的法律，18歲以下未成年人應該等成年後再決定脫籍，特別是16歲以下未成年人，被認為「不具備所需的成熟思想，充分意識到脫籍的後果。」而谷愛凌在2019年宣布在2022年代表中國隊出戰時，還不滿16歲。，

再回頭看中國媒體報導谷愛凌在2019年6月6日微博發佈的文章，期間她從未提及加入中國國籍，或脫離美籍，只說：「我很驕傲能夠在三年後，代表中國征戰北京2022年冬奧。」

對此，有網友表示：「中國只是不承認平頭老百姓的雙重國籍罷了，人家美國國籍保留得妥妥的。」還有網友表示：「現在網友都這麼天真嗎？以為有國籍法在那裡放著，這世上就沒有中國外國雙國籍的人存在了？谷愛凌確實沒有退美籍，另外還有好多上層人士都沒退美籍，比如某大導演的兒子。這世上的法律，對普通老百姓執行嚴格而已，對能給國家帶來榮譽的人，上面都是睜一隻眼閉一隻眼。」

谷愛凌近幾年在中國民眾心中的好感倍增她不僅滑雪實力強，還是學霸、顏值高的美少女，摘得一塊塊獎牌，還收穫不少代言、時尚資源。不過其國籍問題一直被部分中國網友詬病，稱其只是來中國「撈金」。但也有網友為她打抱不平，稱就算是雙重國籍，那也代表中國參賽，而且雙國籍的人很多，不應該去噴一個18歲女孩，畢竟人家確實有實力。

有網友也對目前谷愛凌的高人氣表示擔憂，畢竟中國網友喜歡「踩」、「捧」。如今媒體大肆宣揚谷愛凌放棄美籍加入中國籍，受眾人追捧，沒準過幾天她雙國籍的事情爆出，又遭到網暴。有網友表示，谷愛凌其實退不退美籍無所謂，只要拿獎的是中國就行了。

谷愛凌2019年6月6日的微博，稱將代表中國隊出戰2022年冬季奧運會，但並未提...
谷愛凌2019年6月6日的微博，稱將代表中國隊出戰2022年冬季奧運會，但並未提及自己的國籍有變化。（微博截圖）

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

上一則

西聖谷華人手機店大白天遭劫…已被搶3次

下一則

加州15日起取消口罩令 未接種者不解禁 洛縣繼續實施

延伸閱讀

圖輯／金牌嬌點谷愛凌：我愛滑雪、我愛時尚、我愛朋友

圖輯／金牌嬌點谷愛凌：我愛滑雪、我愛時尚、我愛朋友
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
美如何支援烏克蘭挺住俄國壓力 北京、台北都在看

美如何支援烏克蘭挺住俄國壓力 北京、台北都在看
世界晚報╱美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

世界晚報╱美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

熱門新聞

世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回