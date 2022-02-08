退籍資料中未發現名字 谷愛凌沒放棄美國籍

谷愛凌在中國民眾心中的好感倍增，不僅滑雪實力強，還是學霸、顏值高的美少女。(聯合新聞網)

近日代表中國隊的超新星滑雪 名將谷愛凌 （Eileen Gu）深受中國民眾青睞。大家在關注其北京冬奧 會賽場成績的同時，對她的國籍也議論紛紛，十分好奇。中國媒體大肆宣傳她棄美籍加入中國國籍，然而資料顯示，谷愛凌並未脫離美籍。

目前對谷愛凌國籍的話題，中國媒體的普遍報導是：「2019年6月6日，谷愛凌在社交媒體公開宣布加入中國國籍。」眾所周知，中國不承認雙重國籍，如果谷愛凌加入了中國國籍，就意味著她要放棄美國國籍。

然而並沒有資料顯示谷愛凌放棄美國國籍。美國「聯邦公報」(Federal Register)每年每季都會公佈該季放棄美國國籍者的名單。但2019至2020年間，名單中並未發現谷愛凌的名字，說明她並未脫離美國國籍。

此外，根據美國國務院關於放棄美籍的法律，18歲以下未成年人應該等成年後再決定脫籍，特別是16歲以下未成年人，被認為「不具備所需的成熟思想，充分意識到脫籍的後果。」而谷愛凌在2019年宣布在2022年代表中國隊出戰時，還不滿16歲。，

再回頭看中國媒體報導谷愛凌在2019年6月6日微博發佈的文章，期間她從未提及加入中國國籍，或脫離美籍，只說：「我很驕傲能夠在三年後，代表中國征戰北京2022年冬奧。」

對此，有網友表示：「中國只是不承認平頭老百姓的雙重國籍罷了，人家美國國籍保留得妥妥的。」還有網友表示：「現在網友都這麼天真嗎？以為有國籍法在那裡放著，這世上就沒有中國外國雙國籍的人存在了？谷愛凌確實沒有退美籍，另外還有好多上層人士都沒退美籍，比如某大導演的兒子。這世上的法律，對普通老百姓執行嚴格而已，對能給國家帶來榮譽的人，上面都是睜一隻眼閉一隻眼。」

谷愛凌近幾年在中國民眾心中的好感倍增她不僅滑雪實力強，還是學霸、顏值高的美少女，摘得一塊塊獎牌，還收穫不少代言、時尚資源。不過其國籍問題一直被部分中國網友詬病，稱其只是來中國「撈金」。但也有網友為她打抱不平，稱就算是雙重國籍，那也代表中國參賽，而且雙國籍的人很多，不應該去噴一個18歲女孩，畢竟人家確實有實力。

有網友也對目前谷愛凌的高人氣表示擔憂，畢竟中國網友喜歡「踩」、「捧」。如今媒體大肆宣揚谷愛凌放棄美籍加入中國籍，受眾人追捧，沒準過幾天她雙國籍的事情爆出，又遭到網暴。有網友表示，谷愛凌其實退不退美籍無所謂，只要拿獎的是中國就行了。